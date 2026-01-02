Instabilidade prolonga-se: chuva e vento forte durante o fim de semana

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta sexta-feira um céu muito nublado, com períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes no litoral das regiões Centro e Sul, onde poderão ocorrer episódios pontuais de granizo e trovoada.

O vento vai soprar fraco a moderado de sul/sueste, podendo tornar-se moderado a forte na faixa costeira e nas terras altas, em especial no Centro e Sul. As rajadas poderão atingir 80 km/h no litoral e 110 km/h nas zonas mais elevadas. Está ainda prevista uma subida da temperatura, sobretudo da mínima.

As temperaturas mínimas deverão oscilar entre 2 graus em Bragança e 15 graus em Faro, enquanto as máximas vão variar entre 6 graus em Bragança e 19 graus em Faro.

Avisos meteorológicos

O IPMA colocou oito distritos de Portugal continental sob aviso amarelo devido à chuva e vento fortes, bem como à agitação marítima. Estão abrangidos os distritos da Guarda, Castelo Branco, Coimbra, Leiria, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro, com destaque para o vento de sul/sueste e rajadas que podem chegar aos 110 km/h nas terras altas.

No distrito de Faro, o aviso amarelo estende-se também à agitação marítima, com ondas até 2,5 metros.

Açores e Madeira

Nos Açores, as ilhas do Grupo Oriental (São Miguel e Santa Maria) estão sob aviso amarelo por agitação marítima e vento de noroeste, entre o final da tarde desta quinta-feira e a noite de sexta-feira. O Grupo Central também está abrangido por aviso amarelo devido ao vento, até às primeiras horas de sexta-feira.

No arquipélago da Madeira, os avisos prolongam-se até sábado, devido à passagem da depressão Francis. A costa Norte e o Porto Santo vão estar sob aviso laranja, com ondas de 5 a 6 metros, podendo atingir 11 metros de altura máxima, e rajadas até 130 km/h. As regiões montanhosas e a costa Sul mantêm-se sob aviso amarelo em diferentes períodos.

Sábado e domingo

Para sábado, a previsão aponta para precipitação mais frequente no Centro e Sul, podendo ser forte no Algarve, e vento por vezes intenso nas terras altas e naquela região.

No domingo, espera-se céu muito nublado, com diminuição da nebulosidade no Centro e Sul a partir da tarde. A chuva deverá persistir no Baixo Alentejo e no Algarve até meio da tarde, com descida da temperatura mínima e ligeira descida da máxima no Norte.