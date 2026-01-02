Maycon está desaparecido. Buscas retomadas na Nazaré

02 jan, 2026 - 11:45 • Olímpia Mairos
As buscas pelo jovem de 26 anos, alegadamente desaparecido desde a madrugada de 31 de dezembro, na Nazaré, foram retomadas na manhã desta sexta-feira.
As operações são coordenadas pelo Capitão do Porto e Comandante Local da Polícia Marítima da Nazaré, envolvendo tripulantes da Estação Salva-vidas da Nazaré e elementos do Comando Local da Polícia Marítima.
Segundo o comunicado da Autoridade Marítima Nacional, devido às atuais condições meteorológicas e oceanográficas, “não estão reunidas as condições de segurança necessárias para a realização de operações de mergulho”. Ainda assim, elementos do Grupo de Mergulho Forense da Polícia Marítima encontram-se no local para reavaliar a situação.
O Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima foi ativado para prestar apoio no âmbito desta ocorrência.