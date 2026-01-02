"Não espanta". Fnam critica diplomas da Saúde devolvidos pelo Presidente da República

Em particular, Joana Bordalo e Sá critica o diploma sobre as urgências regionais, defendendo que a sua promulgação penalizaria as grávidas. “A promulgação desse diploma é condenar grávidas a continuarem a ter de percorrer quilómetros e quilómetros para terem os bebés de uma forma segura”, sublinha.

“Não me espanta esta decisão do Presidente da República, tendo em conta que os três diplomas apenas servem para remendar a falta de médicos e as insuficiências que existem no Serviço Nacional de Saúde”, afirma.

Em declarações à Renascença , Joana Bordalo e Sá, líder da Federação Nacional dos Médicos, considera que os diplomas em causa não resolvem os problemas estruturais do Serviço Nacional de Saúde.

A presidente da Federação Nacional dos Médicos diz não estar surpreendida com a decisão do Presidente da República de devolver ao Governo, sem promulgação, os diplomas sobre reformas na Saúde.

A dirigente sindical aponta a falta de diálogo e transparência por parte do Governo durante o processo de elaboração dos diplomas. “Ou não nos apresentaram os diplomas na sua íntegra, ou simplesmente não nos apresentaram de todo, como é o caso do diploma dos prestadores de serviço”, acusa.

Na reação à decisão presidencial, a Fnam defende que os problemas do SNS não se resolvem com medidas punitivas. “O que é necessário é reduzir a necessidade dos prestadores de serviço, através do reforço dos quadros, com mais médicos”, acrescenta.

Entretanto, o Governo admite introduzir alterações aos decretos devolvidos pelo Presidente da República. O Executivo confirmou ao Expresso que recebeu de Marcelo Rebelo de Sousa comunicações com pedidos de aperfeiçoamento de três diplomas, estando agora a analisar as dúvidas levantadas pelo chefe de Estado.

Segundo o semanário, o Governo irá procurar identificar oportunidades de melhoria nas formulações inicialmente aprovadas, reiterando que o país espera mudanças e reformas na Saúde. Em causa estão diplomas sobre urgências regionais, listas de espera e médicos tarefeiros.

Na prática, fica suspensa, para já, a concentração das urgências de ginecologia e obstetrícia na margem sul do Tejo.