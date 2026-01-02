Ouvir
Nove mortos nas estradas durante a operação “Ano Novo em Segurança” da GNR

02 jan, 2026 - 08:59 • Olímpia Mairos

Mais de mil acidentes e centenas de infrações rodoviárias marcaram a terceira fase da Operação “Natal e Ano Novo 2025-2026”, entre 27 de dezembro e 1 de janeiro.

A+ / A-

Nove pessoas morreram nas estradas portuguesas entre 27 de dezembro de 2025 e 1 de janeiro de 2026, no âmbito da terceira fase da Operação “Natal e Ano Novo 2025-2026”, intitulada “Ano Novo em Segurança”, desenvolvida pela Guarda Nacional Republicana. No mesmo período, registaram-se ainda 28 feridos graves e 284 feridos ligeiros, em resultado de 1.060 acidentes rodoviários.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Segundo a GNR, as vítimas mortais resultaram de diferentes tipos de sinistros, sobretudo despistes e colisões.

Além da sinistralidade, a GNR fiscalizou 57.519 condutores durante este período festivo. Desses, 787 conduziam sob o efeito do álcool e 350 acabaram detidos por apresentarem uma taxa de alcoolemia igual ou superior a 1,2 g/l. Foram ainda detidas 113 pessoas por condução sem habilitação legal.

No total, foram detetadas 7.281 contraordenações rodoviárias. As mais frequentes dizem respeito ao excesso de velocidade (1.130), condução sob o efeito do álcool (437), falta de inspeção periódica obrigatória (1.004) e ausência de seguro de responsabilidade civil (317). A utilização incorreta do cinto de segurança ou de sistemas de retenção para crianças e o uso do telemóvel ao volante continuam igualmente a constar entre as infrações mais registadas.

A GNR garante que irá manter o reforço da fiscalização rodoviária, com especial incidência na condução sob a influência do álcool e de substâncias psicotrópicas, no excesso de velocidade, no uso do telemóvel durante a condução e no cumprimento das regras de segurança obrigatórias, apelando aos condutores para uma condução responsável, mesmo após o período festivo.

