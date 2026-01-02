Novos cortes de luz na região de Lisboa agendados para domingo

A E-REDES vai proceder, no próximo domingo, 4 de janeiro, a interrupções programadas no fornecimento de energia elétrica em vários municípios da região de Lisboa.

Segundo a operadora da rede de distribuição, os cortes inserem-se em trabalhos de manutenção e reforço da qualidade da rede, com o objetivo de corrigir situações de insegurança e prevenir avarias futuras. As intervenções são realizadas ao abrigo dos artigos 72.º e 75.º do Regulamento de Relações Comerciais do Setor Elétrico e do Gás.

A E-REDES explica que estas operações são preferencialmente agendadas para os domingos, de forma a reduzir o impacto junto da população, sendo sempre precedidas de aviso prévio. A empresa sublinha ainda que os cortes deverão ser pontuais e de curta duração.

Os trabalhos são considerados essenciais para garantir condições de segurança adequadas às equipas técnicas, reduzindo o risco durante as intervenções preventivas. Ainda assim, a operadora alerta que, por motivos de segurança, todas as instalações devem ser consideradas permanentemente em tensão, mesmo em caso de restabelecimento antecipado ou realização de ensaios técnicos.

Saiba que freguesias são afetadas

União das Freguesias de Cascais e Estoril , entre as 5h00 e as 11h00 , incluindo a Alameda Duquesa de Palmela, Praia da Duquesa, Paredão Leste e Passeio Marítimo.

, entre as , incluindo a Alameda Duquesa de Palmela, Praia da Duquesa, Paredão Leste e Passeio Marítimo. União das Freguesias de Camarate, Unhos e Apelação , das 8h00 às 11h00 , abrangendo várias artérias, como a Azinhaga das Mós, Estrada Militar – Bairro Fonte da Pipa, Rua 31 de Outubro, Rua Aristides de Sousa Mendes e Vila Teles, entre outras.

, das , abrangendo várias artérias, como a Azinhaga das Mós, Estrada Militar – Bairro Fonte da Pipa, Rua 31 de Outubro, Rua Aristides de Sousa Mendes e Vila Teles, entre outras. Odivelas – União das Freguesias de Póvoa de Santo Adrião e Olival Basto, entre as 6h00 e as 11h00, com impacto em zonas como a Cassápia, Quinta dos Cucos, Quinta Roldão e várias ruas residenciais da área.

Durante estas interrupções, serão realizadas manobras técnicas, ligações, reparações e trabalhos de conservação, sempre que não seja possível garantir alimentação alternativa a partir de outras instalações.

A E-REDES garante que o investimento feito nestas operações visa evitar futuras interrupções de energia e, quando inevitáveis, reduzir ao mínimo a sua duração.