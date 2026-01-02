Novos cortes de luz na região de Lisboa agendados para domingo

02 jan, 2026 - 00:22 • Catarina Magalhães , Olímpia Mairos
A E-REDES vai proceder, no próximo domingo, 4 de janeiro, a interrupções programadas no fornecimento de energia elétrica em vários municípios da região de Lisboa.
Segundo a operadora da rede de distribuição, os cortes inserem-se em trabalhos de manutenção e reforço da qualidade da rede, com o objetivo de corrigir situações de insegurança e prevenir avarias futuras. As intervenções são realizadas ao abrigo dos artigos 72.º e 75.º do Regulamento de Relações Comerciais do Setor Elétrico e do Gás.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
A E-REDES explica que estas operações são preferencialmente agendadas para os domingos, de forma a reduzir o impacto junto da população, sendo sempre precedidas de aviso prévio. A empresa sublinha ainda que os cortes deverão ser pontuais e de curta duração.
Os trabalhos são considerados essenciais para garantir condições de segurança adequadas às equipas técnicas, reduzindo o risco durante as intervenções preventivas. Ainda assim, a operadora alerta que, por motivos de segurança, todas as instalações devem ser consideradas permanentemente em tensão, mesmo em caso de restabelecimento antecipado ou realização de ensaios técnicos.
Durante estas interrupções, serão realizadas manobras técnicas, ligações, reparações e trabalhos de conservação, sempre que não seja possível garantir alimentação alternativa a partir de outras instalações.
A E-REDES garante que o investimento feito nestas operações visa evitar futuras interrupções de energia e, quando inevitáveis, reduzir ao mínimo a sua duração.