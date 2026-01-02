Novos cortes de luz no município de Lisboa neste domingo

02 jan, 2026 - 00:22 • Catarina Magalhães
A E-REDES informa que neste domingo, a 4 de dezembro, vai proceder à interrupção programada no fornecimento de energia elétrica em cinco municípios. Estas interrupções pretendem corrigir situações de insegurança da rede e até prevenção de avarias.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
O município de Lisboa vai ser este domingo implicado no corte de luz. A operadora da rede portuguesa garante que o trabalho investido pretende "evitar as interrupções de fornecimento e, quando necessárias, minimizar a sua duração", lê-se na publicação do site.
Durante estas interrupções serão realizadas manobras técnicas, ligações, reparações e trabalhos de conservação da rede elétrica, sempre que estejam esgotadas as possibilidades de alimentação alternativa a partir de outras instalações.
Por razões de segurança, a E-Redes aconselha que todas as instalações sejam consideradas permanentemente em tensão durante o período da intervenção