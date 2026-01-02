Ouvir
  • Noticiário das 3h
  • 02 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Eletricidade

Novos cortes de luz no município de Lisboa neste domingo

02 jan, 2026 - 00:22 • Catarina Magalhães

Por razões de segurança, estas interrupções pretendem corrigir situações de insegurança da rede e até prevenção de avarias.

A+ / A-

A E-REDES informa que neste domingo, a 4 de dezembro, vai proceder à interrupção programada no fornecimento de energia elétrica em cinco municípios. Estas interrupções pretendem corrigir situações de insegurança da rede e até prevenção de avarias.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O município de Lisboa vai ser este domingo implicado no corte de luz. A operadora da rede portuguesa garante que o trabalho investido pretende "evitar as interrupções de fornecimento e, quando necessárias, minimizar a sua duração", lê-se na publicação do site.

Saiba que freguesias são afetadas

  • Cascais – União das Freguesias de Cascais, das 05h00 às 11h00;
  • Loures – União das Freguesias de Camarate, Unhos e Apelação, das 06h00 às 11h00;
  • Odivelas – União das Freguesias de Póvoa de Santo Adrião e Olival Basto, das 06h00 às 11h00.

Durante estas interrupções serão realizadas manobras técnicas, ligações, reparações e trabalhos de conservação da rede elétrica, sempre que estejam esgotadas as possibilidades de alimentação alternativa a partir de outras instalações.
Por razões de segurança, a E-Redes aconselha que todas as instalações sejam consideradas permanentemente em tensão durante o período da intervenção

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 3h
  • 02 jan, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Marcelo pede "mais tolerância"

Marcelo pede "mais tolerância"

As imagens de 2025 que Joana Marques não vai esquecer

As imagens de 2025 que Joana Marques não vai esquecer

Patriarca: "Cada rosto merece respeito"

Patriarca: "Cada rosto merece respeito"

Luísa tem filha com paralisia e estica 720€ de salário

Luísa tem filha com paralisia e estica 720€ de salário