Ouvir
  • Noticiário das 1h
  • 03 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Tragédia na Suíça

Portuguesa ferida na Suíça não é afinal vítima do incêndio

02 jan, 2026 - 23:18 • Catarina Magalhães

Emigrante portuguesa deu entrada no hospital na mesma altura que as outras vítimas do incêndio, depois de ter um "pequeno acidente doméstico". A mulher de 40 anos foi, por isso, incluída erradamente na lista de feridos das autoridades suíças, confirmou o MNE.

A+ / A-

O Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) confirmou que houve um lapso na contagem dos feridos pelas autoridades suíças, avançou esta sexta-feira a "RTP Notícias".

Afinal, a portuguesa de 40 anos indicada como ferida do incêndio na Suíça não é vítima desta tragédia na estância de esqui na véspera de Ano Novo.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A emigrante deu entrada no hospital na mesma altura que outras vítimas do incêndio e foi incluída, por isso, erradamente na lista de feridos.

A portuguesa contabilizada teve, na verdade, um "pequeno acidente doméstico", mas já recebeu alta hospitalar, confirmou o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas (SECP) à agência de notícias "Lusa".

O balanço resume-se agora a uma vítima portuguesa: uma jovem de 22 anos desaparecida, residente na Suíça e natural de Santa Maria da Feira, Aveiro.

A jovem tinha ido uma festa com três amigas, que também estão desaparecidas.

Até ao momento, confirmam-se 40 mortos, mas já se contam mais de uma centena de feridos. A tragédia terá sido provocada por velas pirotécnicas durante a festa do "Réveillon", admitiu esta sexta-feira a procuradora encarregue da investigação.

Video. Incêndio na estância de esqui. Cerca de 40 pessoas terão morrido
Video. Incêndio na estância de esqui. Cerca de 40 pessoas terão morrido
Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 1h
  • 03 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Marcelo pede "mais tolerância"

Marcelo pede "mais tolerância"

As imagens de 2025 que Joana Marques não vai esquecer

As imagens de 2025 que Joana Marques não vai esquecer

Patriarca: "Cada rosto merece respeito"

Patriarca: "Cada rosto merece respeito"

Luísa tem filha com paralisia e estica 720€ de salário

Luísa tem filha com paralisia e estica 720€ de salário