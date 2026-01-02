Portuguesa ferida na Suíça não é afinal vítima do incêndio

O Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) confirmou que houve um lapso na contagem dos feridos pelas autoridades suíças, avançou esta sexta-feira a "RTP Notícias".

Afinal, a portuguesa de 40 anos indicada como ferida do incêndio na Suíça não é vítima desta tragédia na estância de esqui na véspera de Ano Novo.

A emigrante deu entrada no hospital na mesma altura que outras vítimas do incêndio e foi incluída, por isso, erradamente na lista de feridos.

A portuguesa contabilizada teve, na verdade, um "pequeno acidente doméstico", mas já recebeu alta hospitalar, confirmou o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas (SECP) à agência de notícias "Lusa".

O balanço resume-se agora a uma vítima portuguesa: uma jovem de 22 anos desaparecida, residente na Suíça e natural de Santa Maria da Feira, Aveiro.

A jovem tinha ido uma festa com três amigas, que também estão desaparecidas.

Até ao momento, confirmam-se 40 mortos, mas já se contam mais de uma centena de feridos. A tragédia terá sido provocada por velas pirotécnicas durante a festa do "Réveillon", admitiu esta sexta-feira a procuradora encarregue da investigação.