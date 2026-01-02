Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 02 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

PSP investiga disparos com armas proibidas num bairro em Lisboa

02 jan, 2026 - 18:31 • Lusa

A PSP está a investigar disparos com armas de fogo proibidas no Bairro Alfredo Bensaúde, em Lisboa, alegadamente durante a noite da passagem de ano. Vídeo nas redes sociais mostra quatro homens a disparar para o ar.

A+ / A-

A PSP está a investigar os disparos com armas de fogo proibidas num bairro dos Olivais, em Lisboa, alegadamente durante a noite da passagem de ano, disse à Lusa fonte daquela polícia.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

Um vídeo publicado nas redes sociais mostra quatro homens a fazerem disparos para o ar no Bairro Alfredo Bensaúde, na freguesia dos Olivais, em Lisboa, alegadamente na noite da passagem de ano, sendo visível o uso de armas automáticas e semiautomáticas, cuja posse é proibida a pessoas que não pertençam às forças policiais.

Segundo a mesma fonte, a PSP "está a analisar, avaliar e investigar" o vídeo para que sejam identificados "o mais depressa possível" os homens que estão a fazer os disparos.

As autoridades não têm registo de qualquer denúncia ou queixa relacionada com disparos de arma de fogo naquela zona na noite da passagem de ano, mas tomaram conhecimento do vídeo que circula nas redes e estão a investigar.

Criança de 9 anos morre baleada em Setúbal

Criança de 9 anos morre baleada em Setúbal

Fonte da Polícia Judiciária indicou à Renascença q(...)

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 02 jan, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Marcelo pede "mais tolerância"

Marcelo pede "mais tolerância"

As imagens de 2025 que Joana Marques não vai esquecer

As imagens de 2025 que Joana Marques não vai esquecer

Patriarca: "Cada rosto merece respeito"

Patriarca: "Cada rosto merece respeito"

Luísa tem filha com paralisia e estica 720€ de salário

Luísa tem filha com paralisia e estica 720€ de salário