PSP regista quatro mortos e 727 acidentes nas estradas durante a operação de Ano Novo

02 jan, 2026 - 09:18 • Olímpia Mairos

Em seis dias da Operação Festas em Segurança 2025-2026, a PSP contabilizou ainda 11 feridos graves, 193 feridos ligeiros e mais de duas mil infrações rodoviárias.

A+ / A-

A PSP registou quatro vítimas mortais em acidentes rodoviários nos últimos seis dias, no âmbito da segunda fase da Operação Polícia Sempre Presente – Festas em Segurança 2025-2026, dedicada ao período de Ano Novo. Durante o mesmo período, a Polícia de Segurança Pública contabilizou ainda 727 acidentes, dos quais resultaram 11 feridos graves e 193 feridos ligeiros.

As vítimas mortais resultaram de uma colisão, um atropelamento e dois despistes.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

No balanço global da operação, referente aos últimos seis dias em todo o território nacional, a PSP efetuou 371 detenções. A maioria diz respeito a crimes rodoviários, num total de 219 detenções, destacando-se 120 por condução em estado de embriaguez, 77 por falta de habilitação legal para conduzir e 22 por outros ilícitos rodoviários. Foram ainda detidas 19 pessoas por crimes contra a propriedade, nomeadamente furtos e roubos, e 36 suspeitos por tráfico de estupefacientes, tendo sido apreendidas 18.590 doses individuais de droga.

Durante este período, a PSP apreendeu também cinco armas de fogo, 19 armas brancas, 23 munições e seis outras armas, quer como medida cautelar quer no âmbito de 12 detenções por posse de arma proibida. Foram igualmente apreendidos 19.432 artigos de pirotecnia.

No controlo da fronteira aérea, desde o início desta segunda fase da operação, foram detidos cinco cidadãos em situação ilegal em território nacional. A PSP controlou 176.286 cidadãos estrangeiros, elaborou 16 participações e 10 autos de notícia por contraordenação no âmbito da lei dos estrangeiros e recusou a entrada a 28 cidadãos.

Ao nível da fiscalização rodoviária, foram fiscalizados 8.744 condutores e controladas por radar 24.780 viaturas, tendo sido detetadas 2.282 infrações à legislação rodoviária. Entre as contraordenações mais frequentes destacam-se 328 por excesso de velocidade, 230 por falta de inspeção periódica obrigatória, 92 por falta de seguro de responsabilidade civil, 56 por condução sob o efeito do álcool, 42 por uso indevido do telemóvel durante a condução e 17 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança ou de sistemas de retenção para crianças.

A PSP sublinha que continuará a centrar a sua atuação na prevenção, sensibilização e fiscalização, com o objetivo de reduzir a sinistralidade rodoviária, apelando aos condutores para uma condução prudente, ajustada às condições meteorológicas e do piso, evitando o excesso de velocidade, o consumo de álcool e comportamentos de distração, como o uso do telemóvel ao volante.

