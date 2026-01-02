Quatro urgências de obstetrícia e ginecologia fechadas no sábado e três no domingo

Quatro serviços de urgência vão estar fechados no sábado e três no domingo, todos de obstetrícia e ginecologia, indica hoje o portal do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Segundo a informação disponibilizada às 15h50, no sábado estarão encerradas as urgências de obstetrícia e ginecologia dos hospitais de Abrantes, Setúbal e Portimão, assim como a de obstetrícia de Vila Franca de Xira.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

No domingo, mantêm-se encerradas as urgências dessa especialidade em Portimão, Vila Franca de Xira e Abrantes, mas o serviço de urgência do Hospital de Setúbal estará a funcionar normalmente.

O portal do SNS indica ainda que, no sábado, estarão abertas 125 urgências em todo o país e que seis estarão referenciadas para receber utentes encaminhados pelo INEM.

No dia seguinte, serão 126 as urgências gerais, de pediatria e de obstetrícia e ginecologia que vão estar de portas abertas e sete estarão condicionadas aos casos referenciados pelo INEM.