Se a reforma laboral do Governo for aprovada, 13 mil contratos por ano deixarão de passar a efetivos

02 jan, 2026 - 11:27 • Olímpia Mairos

Estudo do IPPS-Iscte estima que flexibilização dos contratos a termo prevista no anteprojeto “Trabalho XXI” impeça a passagem a vínculos permanentes, repetindo efeitos registados após a revisão laboral de 2003.

Se o anteprojeto “Trabalho XXI”, apresentado pelo Governo de Luís Montenegro, avançar nos moldes previstos, cerca de 13 mil trabalhadores por ano deixarão de ver os seus contratos a termo convertidos em contratos sem termo. A conclusão é de Paulo Marques, professor do Iscte e coordenador do Observatório do Emprego Jovem, num dos ensaios que integram o “Panorama 2026”, a nova publicação do Instituto para as Políticas Públicas e Sociais do Iscte.

De acordo com o investigador, os efeitos esperados da flexibilização das regras dos contratos a termo reproduzem o que aconteceu em 2003, aquando da revisão do Código do Trabalho promovida pelo Governo PSD-CDS liderado por Durão Barroso. Nesse cenário, a diminuição das conversões de contratos temporários em permanentes atingiu valores semelhantes aos agora projetados.

O Panorama 2026 é a edição inaugural de uma nova publicação anual do IPPS-Iscte, que passa a ser divulgada todos os anos em janeiro, com o objetivo de antecipar tendências nas áreas dos desafios geoestratégicos, situação política nacional, cenários macroeconómicos, mercado de trabalho e rendimentos dos portugueses.

Segundo Pedro Adão e Silva, presidente do IPPS-Iscte, “vale a pena tentar exercícios prospetivos com base na melhor informação disponível e, a partir da análise do passado, identificar padrões que ajudem a compreender o futuro”, mesmo reconhecendo as limitações inerentes às previsões.

Salários continuam pressionados pela habitação

Além do ensaio sobre o mercado de trabalho, o Panorama 2026 reúne mais quatro contributos. No plano macroeconómico, Sofia Vale antecipa um crescimento do PIB português ainda fraco em 2026, mas acima da média da União Europeia, permitindo alguma recuperação da convergência perdida. Este desempenho assenta, contudo, em pilares que começam a revelar fragilidades, num contexto de abrandamento europeu e de normalização do turismo.

Já Frederico Cantante analisa a evolução dos rendimentos das famílias e conclui que os salários deverão continuar a crescer, impulsionados pela procura de mão de obra, sobretudo em profissões mais qualificadas e em setores como o turismo, comércio e indústria. Ainda assim, sublinha que a subida dos salários tem sido absorvida pelo aumento dos custos da habitação, tendência que deverá manter-se. O investigador alerta ainda que a agenda laboral do Governo pode “precarizar o emprego” e enfraquecer a posição dos trabalhadores.

No plano internacional, Bruno Cardoso Reis defende que Portugal deve reforçar capacidades ligadas à sua localização atlântica, com prioridade à segurança marítima e ao investimento em meios navais, mas também em sistemas aéreos, espaciais e terrestres, integrados numa estratégia de defesa sustentável e com impacto na indústria nacional.

Por fim, Filipe Nunes analisa o novo quadro político nacional, marcado por três polos distintos — centro-direita, centro-esquerda e direita radical — e sustenta que a primeira volta das eleições presidenciais refletirá esta nova configuração, com forte polarização eleitoral.

