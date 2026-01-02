Seixal apresenta queixa contra E-Redes por "sucessivos cortes de eletricidade" no concelho

A Câmara Municipal do Seixal anunciou esta sexta-feira que vai apresentar queixa à Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) para a abertura de um processo contra a E-Redes, por incumprimento dos níveis de qualidade do serviço de eletricidade à população do concelho.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

Em comunicado, a Câmara Municipal do Seixal (CMS) explica que os sucessivos cortes no fornecimento de eletricidade estão a afetar as freguesias de Fernão Ferro, Amora, Corroios e Arrentela. Além da queixa, a autarquia vai também pedir uma reunião com a Delegação do Seixal da Ordem dos Advogados, para garantir apoio jurídico aos munícipes prejudicados, assegurando-lhes informação, esclarecimento e acompanhamento adequados para a defesa dos seus direitos.

A E-Redes é o principal operador da rede de distribuição de energia elétrica em Portugal continental, abrangendo as redes de alta, média e baixa tensão.

Segundo a autarquia do Seixal, no distrito de Setúbal, estas decisões resultam do “agravamento significativo e inaceitável da situação nos últimos dias, afetando famílias, atividades económicas e serviços essenciais em várias zonas do concelho, com particular incidência na freguesia de Fernão Ferro”.

“A Câmara considera que os cortes repetidos no fornecimento de energia elétrica revelam uma falha reiterada da E-Redes na prestação de um serviço público essencial, que não pode continuar sem uma resposta firme das entidades competentes”, explica a CMS.

A Câmara adianta que, perante a ausência de soluções eficazes no terreno, intensificou a sua intervenção institucional. Solicitou também uma reunião urgente com a E-Redes, agendada para o próximo dia 7 de janeiro, com o objetivo de exigir esclarecimentos formais, a assunção de responsabilidades e a apresentação de medidas concretas que ponham termo aos cortes sucessivos.

“A Câmara Municipal do Seixal considera ainda inadmissível que se mantenham interrupções frequentes no fornecimento de eletricidade, muitas vezes sem qualquer aviso prévio, provocando prejuízos relevantes à população, ao comércio local, às instituições e aos serviços públicos. A eletricidade é um serviço público essencial e a sua interrupção sistemática compromete gravemente a qualidade de vida da população e o normal funcionamento do concelho”, sustenta a autarquia.

O município exige da E-Redes esclarecimentos claros, objetivos e fundamentados sobre as causas concretas dos cortes, bem como a apresentação de um plano de intervenção imediato, um plano estruturado de reforço da rede elétrica (com incidência na freguesia de Fernão Ferro) e prazos claros e calendarizados para a implementação dessas medidas.

Paulo Silva, presidente da Câmara Municipal do Seixal, sublinha no comunicado que está a utilizar todos os meios institucionais ao seu dispor para defender os direitos da população e responsabilizar a entidade distribuidora de energia.

“A situação é grave, prolongada e inaceitável. A Câmara está a agir com firmeza, quer junto da entidade reguladora, quer no apoio direto aos munícipes, porque este problema tem de ter consequências e tem de ser resolvido”, salienta o autarca.