Subiu para oito número de moradores desalojados após explosão em Lisboa

A explosão seguida de incêndio que ocorreu na quarta-feira num prédio em Alcântara, em Lisboa, deixou desalojadas um total de oito pessoas, três do imóvel diretamente afetado e cinco do prédio vizinho, revelou esta sexta-feira a Proteção Civil Municipal.

Na quarta-feira, a Proteção Civil Municipal de Lisboa disse que pelo menos três pessoas ficaram desalojadas, admitindo que outros desalojados pudessem ainda ser contabilizados, o que veio hoje a confirmar-se.

O prédio número 14 na Rua Alexandre O"Neill, onde foi registada a explosão, "provavelmente devido a uma fuga de gás", era ocupado por três moradores, um casal numa fração e uma mulher numa outra, indicou hoje à Lusa o serviço municipal, referindo que todos ficaram desalojados e "todos encontraram alternativa habitacional em casa de familiares".

Há também cinco pessoas desalojadas do prédio número 12, que tem um total de oito moradores, adiantou a mesma fonte, com base no ponto de situação de hoje quanto a esta ocorrência, acrescentando que três dos desalojados têm alternativa habitacional na rede familiar e os outros dois (mãe e filha) estão alojados numa unidade hoteleira com acompanhamento da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML).

A ocorrência foi ainda sentida no edifício do número 16, com 16 moradores e que foi evacuado por precaução na quarta-feira, mas todos os habitantes regressaram a casa.

De acordo com o ponto de situação de hoje, todo o prédio do número 14 ficou sem condições de habitabilidade, uma vez que o incêndio, após a explosão, "se propagou de forma significativa, tendo provocado o colapso da cobertura e de parte dos pavimentos".

Apesar de "danos extensos causados pelo incêndio", a Proteção Civil afastou a existência de perigo quanto à instabilidade estrutural do edifício.

"Não se afigura a existência de risco de colapso estrutural global da estrutura resistente principal dos edifícios observados. Admite-se, contudo, a possibilidade de queda pontual de materiais, associada a elementos construtivos e não estruturais afetados pelo evento, sendo de considerar que, com a normalização das condições térmicas, poderá ocorrer redistribuição de cargas e esforços nos materiais e elementos remanescentes", expôs.

Relativamente aos edifícios confinantes, a mesma fonte disse que "não se observam danos estruturais significativos suscetíveis de comprometer a sua estabilidade".

No caso do número 12, o incêndio propagou-se à cobertura, tendo sido consumida parte da estrutura em madeira, situação que determina a falta de condições de habitabilidade, mas não se identificam patologias estruturais relevantes, nomeadamente ao nível dos elementos resistentes, nem indícios de risco estrutural.

Depois deste ponto de situação, encontra-se agendada uma nova vistoria na próxima segunda-feira, pelas 11:00, pelos serviços municipais com a Unidade de Intervenção Territorial Ocidental do município, "em condições mais favoráveis, com vista à reavaliação e confirmação das condições de segurança observadas".

"Caso não se venha a verificar qualquer alteração de relevo no edificado, não estão previstas outras intervenções", adiantou a Proteção Civil Municipal.

O alerta para a explosão, seguida de incêndio, foi recebido pelas organizações de socorro às 07h26 de quarta-feira e, segundo o Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, o incêndio foi dado como extinto às 08h52, sem registo de vítimas.

De acordo com o "site" da Proteção Civil, a ocorrência mobilizou um total de 74 operacionais, apoiados por 22 veículos.