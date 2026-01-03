Alemão de 28 anos morre atropelado na A7 em Guimarães

Um homem de 28 anos, de nacionalidade alemã, morreu esta sexta-feira depois de ter sido atropelado por uma viatura na Autoestrada 7 (A7), na zona de Guimarães, distrito de Braga, adiantou à Lusa fonte da Proteção Civil.

A vítima terá tido uma avaria na viatura em que seguia e, ao sair do carro, acabou por ser colhida por outra viatura, segundo fonte do Comando Sub-regional do Ave.

O alerta para o acidente na A7, no sentido Guimarães–Felgueiras, foi dado pelas 17h50, sendo o homem de 28 anos a única vítima mortal confirmada no local.

Fonte da GNR de Braga confirmou à Lusa a ocorrência e a nacionalidade da vítima.

No local estiveram elementos dos Bombeiros de Guimarães, da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Guimarães, uma equipa de psicólogos do INEM, da GNR e da concessionária da autoestrada, Ascendi.