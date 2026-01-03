Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 03 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Meteorologia

Quatro distritos com aviso amarelo de frio entre segunda e terça-feira

03 jan, 2026 - 21:03 • Lusa

Bragança, Guarda, Castelo Branco e Portalegre vão estar sob aviso até às 9 horas de terça-feira, com as temperaturas a chegarem aos -4ºC.

A+ / A-

Os distritos de Bragança, Guarda, Castelo Branco e Portalegre vão estar sob aviso meteorológico amarelo relativo a frio entre segunda e terça-feira, divulgou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Em causa estão, nos quatro casos, avisos com início às 00:00 de segunda-feira e fim às 09:00 de terça-feira, devido à "persistência de valores baixos da temperatura mínima".

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

A previsão aponta para temperaturas de -4ºC (graus Celsius) a 5ºC em Bragança na segunda-feira (mínima e máxima), de -4ºC a 1ºC na Guarda, entre 1ºC e 8ºC em Castelo Branco e entre 2ºC e 8ºC em Portalegre.

O IPMA mantém hoje até às 24:00 outro aviso amarelo, mas relativo a precipitação, para o distrito de Faro.

Entre hoje à noite e as 03:00 de domingo a costa norte da ilha da Madeira e a ilha do Porto Santo estão com o mesmo nível, mas para agitação marítima. .

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 03 jan, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

EUA atacam Venezuela. Explosões em Caracas e três outras regiões

EUA atacam Venezuela. Explosões em Caracas e três outr(...)

Incêndio na estância de esqui. Cerca de 40 pessoas terão morrido

Incêndio na estância de esqui. Cerca de 40 pessoas ter(...)

Marcelo pede "mais tolerância"

Marcelo pede "mais tolerância"

As imagens de 2025 que Joana Marques não vai esquecer

As imagens de 2025 que Joana Marques não vai esquecer