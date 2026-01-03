Quatro distritos com aviso amarelo de frio entre segunda e terça-feira

Os distritos de Bragança, Guarda, Castelo Branco e Portalegre vão estar sob aviso meteorológico amarelo relativo a frio entre segunda e terça-feira, divulgou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Em causa estão, nos quatro casos, avisos com início às 00:00 de segunda-feira e fim às 09:00 de terça-feira, devido à "persistência de valores baixos da temperatura mínima".

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

A previsão aponta para temperaturas de -4ºC (graus Celsius) a 5ºC em Bragança na segunda-feira (mínima e máxima), de -4ºC a 1ºC na Guarda, entre 1ºC e 8ºC em Castelo Branco e entre 2ºC e 8ºC em Portalegre.

O IPMA mantém hoje até às 24:00 outro aviso amarelo, mas relativo a precipitação, para o distrito de Faro.

Entre hoje à noite e as 03:00 de domingo a costa norte da ilha da Madeira e a ilha do Porto Santo estão com o mesmo nível, mas para agitação marítima. .