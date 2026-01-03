Urgências com tempos de espera entre três e mais de 10 horas nos hospitais do país

Os maiores tempos médios de espera para doentes urgentes variavam, às 8h30 de hoje, entre as mais de 10 horas no Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, e quase três horas no Hospital São João, no Porto, segundo dados oficiais.

Às 8h30, 31 doentes triados com pulseira amarela (urgente) esperavam um tempo médio de 10 horas e 43 minutos para primeira observação no Hospital Beatriz Ângelo, enquanto um doente triado com pulseira laranja tinha que aguardar 24 minutos.

No Hospital Santa Maria em Lisboa, 22 doentes classificados como urgentes tinham de esperar em média sete horas e 36 minutos para serem examinados pelo médico e um muito urgente aguardava 35 minutos.

No serviço de urgência geral do Hospital Garcia de Orta, em Almada, 31 pessoas triadas com pulseira amarela esperavam em média seis horas e 46 minutos para serem observados pela primeira vez, e no Hospital São José, em Lisboa, 14 doentes tinham uma espera de três horas e 30 minutos.

Os dados do portal do Serviço Nacional de Saúde (SNS), consultados pela agência Lusa, apontam também uma espera de nove horas e 14 minutos para os 12 doentes urgentes no Hospital de Évora e de quatro horas e 35 minutos no Hospital de Faro, onde 20 doentes aguardavam para serem examinados pelo médico.

No hospital de Matosinhos, o tempo de espera para 12 doentes triados como urgentes era de três horas e 53 minutos, e no Hospital de Braga era de oito horas e 15 minutos para 27 utentes.

O Hospital Amadora-Sintra não tem os tempos de espera disponíveis no Portal do SNS devido a um problema técnico no sistema informático de triagem.

O hospital refere que “a situação está em resolução e não afeta a prestação de cuidados de saúde”.

Segundo o sistema de triagem, as situações muito urgentes (pulseira laranja) têm um atendimento recomendado nos 10 minutos seguintes à triagem, enquanto os casos urgentes (amarela) são de 60 minutos e os pouco urgentes (verdes) de 120 minutos.

As autoridades de saúde apelam à população para que, antes de se deslocar a uma urgência, contacte a Linha SNS24 (808 24 24 24) para receber orientação adequada.