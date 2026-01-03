Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 03 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Urgências com tempos de espera entre três e mais de 10 horas nos hospitais do país

03 jan, 2026 - 10:44 • Lusa

As autoridades de saúde apelam à população para que, antes de se deslocar a uma urgência, contacte a Linha SNS24.

A+ / A-

Os maiores tempos médios de espera para doentes urgentes variavam, às 8h30 de hoje, entre as mais de 10 horas no Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, e quase três horas no Hospital São João, no Porto, segundo dados oficiais.

Às 8h30, 31 doentes triados com pulseira amarela (urgente) esperavam um tempo médio de 10 horas e 43 minutos para primeira observação no Hospital Beatriz Ângelo, enquanto um doente triado com pulseira laranja tinha que aguardar 24 minutos.

No Hospital Santa Maria em Lisboa, 22 doentes classificados como urgentes tinham de esperar em média sete horas e 36 minutos para serem examinados pelo médico e um muito urgente aguardava 35 minutos.

No serviço de urgência geral do Hospital Garcia de Orta, em Almada, 31 pessoas triadas com pulseira amarela esperavam em média seis horas e 46 minutos para serem observados pela primeira vez, e no Hospital São José, em Lisboa, 14 doentes tinham uma espera de três horas e 30 minutos.

Os dados do portal do Serviço Nacional de Saúde (SNS), consultados pela agência Lusa, apontam também uma espera de nove horas e 14 minutos para os 12 doentes urgentes no Hospital de Évora e de quatro horas e 35 minutos no Hospital de Faro, onde 20 doentes aguardavam para serem examinados pelo médico.

No hospital de Matosinhos, o tempo de espera para 12 doentes triados como urgentes era de três horas e 53 minutos, e no Hospital de Braga era de oito horas e 15 minutos para 27 utentes.

O Hospital Amadora-Sintra não tem os tempos de espera disponíveis no Portal do SNS devido a um problema técnico no sistema informático de triagem.

O hospital refere que “a situação está em resolução e não afeta a prestação de cuidados de saúde”.

Segundo o sistema de triagem, as situações muito urgentes (pulseira laranja) têm um atendimento recomendado nos 10 minutos seguintes à triagem, enquanto os casos urgentes (amarela) são de 60 minutos e os pouco urgentes (verdes) de 120 minutos.

As autoridades de saúde apelam à população para que, antes de se deslocar a uma urgência, contacte a Linha SNS24 (808 24 24 24) para receber orientação adequada.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 03 jan, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Marcelo pede "mais tolerância"

Marcelo pede "mais tolerância"

As imagens de 2025 que Joana Marques não vai esquecer

As imagens de 2025 que Joana Marques não vai esquecer

Patriarca: "Cada rosto merece respeito"

Patriarca: "Cada rosto merece respeito"

Luísa tem filha com paralisia e estica 720€ de salário

Luísa tem filha com paralisia e estica 720€ de salário