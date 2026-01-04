Ouvir
Nazaré. Buscas por jovem desaparecido terminam sem sucesso

04 jan, 2026 - 18:30 • Redação

As buscas pelo jovem desaparecido na Nazaré desde 31 de dezembro foram suspensas esta tarde, sem que tenha sido encontrado.

A+ / A-

As buscas pelo jovem de 26 anos, desaparecido desde a madrugada de 31 de dezembro na Nazaré, foram interrompidas este domingo. O desaparecimento mantém-se sem resolução.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

A operação de busca foi coordenada pelo Capitão do Porto e Comandante Local da Polícia Marítima da Nazaré.

Por mar, estiveram envolvidos tripulantes da Estação Salva-vidas da Nazaré, enquanto, por terra, participaram elementos do Comando Local da Polícia Marítima.

“As buscas foram interrompidas ao final desta tarde, sem que se tivesse encontrado a vítima”, indicou a Autoridade Marítima Nacional.

A partir de segunda-feira, as tentativas de localização do jovem serão incorporadas nas ações diárias de patrulha realizadas pela Autoridade Marítima.

O Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima foi ativado e encontra-se já a prestar apoio psicológico aos familiares e amigos do jovem desaparecido.

