Nazaré. Buscas por jovem desaparecido terminam sem sucesso

As buscas pelo jovem de 26 anos, desaparecido desde a madrugada de 31 de dezembro na Nazaré, foram interrompidas este domingo. O desaparecimento mantém-se sem resolução.

A operação de busca foi coordenada pelo Capitão do Porto e Comandante Local da Polícia Marítima da Nazaré.

Por mar, estiveram envolvidos tripulantes da Estação Salva-vidas da Nazaré, enquanto, por terra, participaram elementos do Comando Local da Polícia Marítima.

“As buscas foram interrompidas ao final desta tarde, sem que se tivesse encontrado a vítima”, indicou a Autoridade Marítima Nacional.

A partir de segunda-feira, as tentativas de localização do jovem serão incorporadas nas ações diárias de patrulha realizadas pela Autoridade Marítima.

O Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima foi ativado e encontra-se já a prestar apoio psicológico aos familiares e amigos do jovem desaparecido.