Percursos pedestres da Madeira reabrem este domingo

Os percursos pedestres classificados da Madeira que estiveram encerrados nos últimos dias devido às más condições atmosféricas que assolaram o arquipélago vão reabrir este domingo, avançou o Instituto de Florestas e Conservação da Natureza da região.

Na nota informativa, esta estrutura dependente do Governo Regional da Madeira adiantou que a decisão de reabertura destas estruturas que são um dos pontos turísticos foi tomada “após a melhoria das condições meteorológicas e conclusão das verificações de segurança realizadas no terreno”.

No documento, o instituto chamou a atenção aos utilizadores para “a necessidade de uma utilização responsável dos percursos”, indicando que caso os caminhantes detetem alguma situação de anomalia, caos de derrocadas, queda de árvores, danos em sinalização ou outras situações potencialmente perigosas, informem de imediato através dos contactos oficiais para permitirem uma “intervenção célere e adequada”.

O arquipélago da Madeira foi afetado pela depressão Francis desde quarta-feira até ao início da noite de hoje, caracterizada por chuva, vento e agitação marítima fortes.

O organismo também recordou que entrou este ano em vigor as novas regras de acesso aos percursos pedestres classificados (Portaria nr.º 801/2025) que são geridos e regulados por este instituto, como a “obrigatoriedade de registo e reserva prévia, mesmo nos casos de acesso gratuito”.

Os residentes na Madeira têm isenção do pagamento de taxas e beneficiam de vagas garantidas no acesso, sendo os “slot” distribuídos a cada meia hora, do nascer ao pôr do sol.

“Esta medida visa assegurar o acesso da população regional aos percursos, salvaguardando simultaneamente o controlo da capacidade de carga e a conservação dos valores naturais”, menciono ainda a entidade.

E destacou que as reservas para utilização destes percursos devem ser efetuadas através do Portal de Serviços SIMplifica (https://simplifica.madeira.gov.pt), sendo o comprovativo digital um requisito para o acesso a estes espaços.

“Este novo modelo de gestão tem como objetivos promover uma fruição mais segura e sustentável dos percursos pedestres, proteger os ecossistemas e melhorar a capacidade de monitorização e resposta, contando para isso com a colaboração ativa de todos os utilizadores”, reforçou o instituto.