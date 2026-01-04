PSP reforça segurança na Embaixada da Venezuela em Lisboa

04 jan, 2026 - 14:32 • Miguel Marques Ribeiro , Alexandre Abrantes Neves
A direção nacional da Polícia de Segurança Pública decidiu ativar "cautelarmente um posto fixo junto da Embaixada da Venezuela", situada em Lisboa, na sequência do ataque lançado este sábado pelos Estados Unidos ao país da América do Sul.
Em comunicado, a PSP informa ainda que vai intensificar "o policiamento junto do consulado", na capital portuguesa.
"Estas são medidas preventivas habitualmente adotadas pela PSP (através da Divisão de Segurança a Instalações do Comando Metropolitano de Lisboa) que decorrem da avaliação do risco realizada", refere ainda o comunicado.