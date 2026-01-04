Ouvir
Vinte e três mortos em mais de 2.000 acidentes em oito dias das operações de Ano Novo

04 jan, 2026 - 10:07 • Lusa

GNR e PSP registaram um total de 51 feridos graves e 629 ligeiros.

Vinte e três pessoas morreram e 51 ficaram gravemente feridas na sequência de 2.382 acidentes de viação ocorridos nos últimos oito dias, segundo os balanços da GNR e da PSP relativos às operações de Ano Novo.

As duas forças policiais registaram ainda, no total, 629 feridos leves nos 2.382 acidentes de viação ocorridos nas estradas do país entre 27 de dezembro de 2025 e as 23:59 de sábado, segundo comunicados divulgados hoje pela GNR e PSP.

A GNR registou no sábado quatro vítimas mortais em acidentes rodoviários ocorridos em São Martinho do Peso, no distrito de Bragança, em Gandra, no distrito de Braga, em Palmela, do distrito de Setúbal, e em Martilongo, no distrito de Faro.

Estes acidentes envolveram um atropelamento, duas colisões e um despiste, elevando para 17 o total de mortos sob a jurisdição da GNR, aos quais se somam os seis registados pela PSP nos últimos oito dias.

Neste período, a GNR assinalou 1.412 acidentes, dos quais resultaram 17 vítimas mortais, 36 feridos graves e 373 feridos leves, segundo os dados provisórios da Operação “Natal e Ano Novo 2025/2026”.

Os militares fiscalizaram 70.347 condutores, dos quais, 857 conduziam com excesso de álcool e, destes, 398 foram detidos por conduzirem com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 g/l. Foram ainda detidas 140 pessoas por conduzirem sem habilitação legal.

Detetarem ainda 8.801 contraordenações rodoviárias, das quais 1.392 por excesso de velocidade, 459 por excessos de álcool, 244 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou cadeirinha, 197 por uso do telemóvel a conduzir, 1.403 por falta de inspeção obrigatória e 373 por falta de seguro obrigatório.

Por sua vez, a PSP registou, no decorrer da segunda fase da Operação Polícia Sempre Presente – Festas em Segurança 2025-2026, 970 acidentes, dos quais resultaram 267 feridos (15 graves e 252 ligeiros) e seis vítimas mortais.

Relativamente à prevenção e fiscalização nas estradas, a PSP fiscalizou 12.168 condutores e controlou 26.104 viaturas por radar, sendo detetadas 2.886 infrações.

Das contraordenações rodoviárias detetadas, a polícia realça 372 por falta de inspeção obrigatória, 349 por excesso de velocidade, 135 por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório, 85 por excesso de álcool, 58 por uso indevido do telemóvel na condução e 27 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças.

Durante a operação, a PSP realizou 516 detenções em todo o país, a maioria (315) por crimes rodoviários, nomeadamente 161 por condução em estado de embriaguez, 125 por falta de habilitação legal para conduzir e 29 por outros crimes rodoviários.

Vinte e sete pessoas foram detidas por crimes contra a propriedade (furtos e roubos) e 49 por suspeita de tráfico de droga, tendo sido apreendidas 20.338 doses individuais.

Foram ainda apreendidas seis armas de fogo, 21 armas brancas, 23 munições e seis outras armas, quer como medida cautelar, quer no seguimento das 13 detenções efetuadas por posse de arma proibida. Foram ainda apreendidos 19.432 artigos de pirotecnia.

Desde o início da segunda fase da operação, no âmbito das ações de fiscalização de controlo da fronteira aérea, a PSP deteve 13 pessoas por situação ilegal no país, controlou 320.849 cidadãos estrangeiros e elaborou 36 participações e 60 autos de notícia por contraordenação no âmbito da lei dos estrangeiros.

“Foram ainda realizadas 46 recusas de entrada em território nacional e 15 notificações de abandono voluntário”, lê-se no comunicado.

