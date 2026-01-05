Ouvir
  • 05 jan, 2026
A1 reaberta após acidente que chegou a ter fila de 16 quilómetros

05 jan, 2026 - 15:02 • João Maldonado e Lusa

Colisão entre dois camiões por volta das 14h00 não causou feridos.

A autoestrada do Norte (A1) entre Aveiro Sul e Mealhada, no sentido norte-sul, já reabriu, depois de ter estado cortada ao trânsito devido a um acidente entre dois veículos pesados, que chegou a provocar uma fila de 16 quilómetros.

Fonte da GNR de Aveiro à Renascença confirma que não há feridos, estando a ser realizados trabalhos na estrada para retirar a carga, madeira e combustível, dos camiões. Foram registados danos nos dois veículos.

A alternativa para quem circula do norte é sair em Aveiro Sul para a Nacional 235 ou, em alternativa, sair para a A25 na zona de Aveiro e tomar a direção da A17, entrando na A1 depois da Mealhada.

[artigo atualizado às 16h52]

