Acidente na A1 entre Aveiro e Mealhada provoca fila de 16 quilómetros

05 jan, 2026 - 15:02 • João Maldonado e Lusa
A autoestrada do Norte (A1) entre Aveiro Sul e Mealhada, no sentido norte-sul, está cortada ao trânsito devido a um acidente entre dois veículos pesados, que, às 15h30, provocava uma fila de 16 quilómetros.
Fonte da GNR de Aveiro à Renascença confirma que não há feridos e que estão a ser realizados trabalhos na estrada para retirar a carga, madeira e combustível, dos camiões. Foram registados danos nos dois veículos.
Neste momento não há previsão para quando pode ser reaberta a autoestrada depois do acidente que foi registado pelas 13h30.
A alternativa para quem circula do norte é sair em Aveiro Sul para a Nacional 235 ou, em alternativa, sair para a A25 na zona de Aveiro e tomar a direção da A17, entrando na A1 depois da Mealhada.
[artigo atualizado às 16h02]