Capitania do Funchal emite aviso de mau tempo para o mar da Madeira

05 jan, 2026

A capitania do Porto do Funchal emitiu esta segunda-feira um aviso de mau tempo para a orla costeira da Madeira, estando em vigor avisos de agitação marítima e vento fortes até às 06h00 de terça-feira.

Com base nas previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a autoridade marítima regional indica que o sinal de mau tempo está classificado como sendo de "sinal 6", o que significa que o vento vai ser entre os 51 e os 62 quilómetros por hora.

A capitania adianta noutro aviso que a visibilidade no mar vai ser "boa a moderada" e que as ondas vão ser temporariamente entre os 3,5 e os 4,5 metros na costa norte, sendo até dois metros na parte sul.

"Recomenda-se a toda a comunidade marítima e à população em geral para os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras", lê-se no documento.

O reforço da amarração e vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas, evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima e evitar a prática de pesca lúdica são as indicações deixadas pela capitania.

