Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 05 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Colégios de ensino especial fechados no arranque do ano letivo de 2026

05 jan, 2026 - 08:35 • Olímpia Mairos , com Isabel Pacheco

Comunidade educativa protesta em frente ao Ministério da Educação e Ciência para exigir reforço do financiamento, que dizem ser insuficiente para garantir o futuro de cerca de 500 alunos com necessidades educativas especiais.

A+ / A-

De portas fechadas. Os colégios de ensino especial não abrem neste primeiro dia de aulas de 2026. Diretores, professores, pessoal não docente e pais concentram-se esta manhã, a partir das dez horas, em frente ao Ministério da Educação e Ciência, em Lisboa, para exigir a atualização urgente dos valores de financiamento atribuídos pelo Estado aos alunos com necessidades educativas especiais.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Em causa está, segundo os responsáveis destas instituições, uma situação financeira “dramática”, provocada pela falta de revisão dos apoios públicos, que ameaça a continuidade dos projetos educativos e coloca em risco o futuro escolar de 487 crianças e jovens. São alunos encaminhados pelo próprio Ministério da Educação, para os quais, sublinham os colégios, “não existem respostas no ensino regular”.

Em declarações à Renascença, Rodrigo Queiroz e Melo, da Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo, admite que, a médio prazo, o funcionamento dos colégios de ensino especial pode estar seriamente comprometido.

“Neste momento, o valor por aluno que o ministério está a pagar já coloca em causa a continuidade destas escolas”, alerta. “Não estamos a falar de um encerramento abrupto ou imediato, mas, da forma como está, não sabemos se estas escolas têm futuro”.

Os promotores do protesto alertam que o sistema de ensino especial está “à beira do colapso”, com instituições em risco real de encerramento e centenas de famílias confrontadas com a ausência total de alternativas educativas. “Trata-se de um problema de exclusão e negligência que está a afetar diretamente alunos particularmente vulneráveis e as suas famílias”, referem.

Atualmente, o Estado investe cerca de 3,49 milhões de euros por ano para assegurar a educação destes 487 alunos. De acordo com os colégios, o aumento mínimo necessário para garantir a sobrevivência dos projetos educativos é de cerca de 2,15 milhões de euros, o que elevaria o financiamento global para aproximadamente 5,6 milhões de euros anuais.

O protesto conta com o apoio da Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo" e é promovido pelos colégios de ensino especial CITP – Centro de Intervenção Técnico-Pedagógica, Colégio As Descobertas, Colégio Bola de Neve, Colégio Eduardo Claparède e Externato Alfredo Binet.

Os participantes pedem uma resposta urgente do Governo, alertando que, sem reforço financeiro, dezenas de profissionais podem ficar sem trabalho e centenas de alunos sem qualquer resposta educativa adequada.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 05 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

EUA atacam Venezuela. Explosões em Caracas e três outras regiões

EUA atacam Venezuela. Explosões em Caracas e três outr(...)

Incêndio na estância de esqui. Cerca de 40 pessoas terão morrido

Incêndio na estância de esqui. Cerca de 40 pessoas ter(...)

Marcelo pede "mais tolerância"

Marcelo pede "mais tolerância"

As imagens de 2025 que Joana Marques não vai esquecer

As imagens de 2025 que Joana Marques não vai esquecer