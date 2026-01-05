Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 05 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Diretores alertam para “vírus” da falta de professores

05 jan, 2026 - 08:14 • Olímpia Mairos , com Isabel Pacheco

Filinto Lima avisa que a escassez de docentes, agravada pelas aposentações e pela falta de atratividade da carreira, pode alastrar do Sul para o Centro e Norte do país.

A+ / A-

No dia em que arranca o segundo período do ano letivo, os diretores das escolas públicas voltam a alertar para a escassez de professores, um problema que dizem estar longe de ser recente e que ameaça agora alastrar a todo o país.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Depois de afetar sobretudo o Sul, a falta de docentes poderá, nos próximos tempos, fazer-se sentir com maior intensidade nas regiões do Centro e do Norte. O alerta é deixado por Filinto Lima, presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas.

“Este fenómeno da escassez de professores está a prejudicar os alunos das escolas de Lisboa e Vale do Tejo, do Alentejo e do Algarve, sobretudo nestas três regiões”, afirma Filinto Lima, acrescentando que se trata de um problema antigo. “Não é de agora, não é de há dois anos, não é de há três anos. É de há algum tempo, mas não quis ser visto pelos nossos políticos”.

O responsável fala mesmo num “vírus” que foi ignorado ao longo dos anos. “Fingimos que ele não existia. Existe. E tem de ser resolvido”, sublinha.

Em declarações à Renascença, o responsável alerta que a situação tende a agravar-se com o elevado número de aposentações. “Estamos a falar, em média, de duas a três centenas de professores que se aposentam todos os meses”, explica.

Do outro lado, diz, não há jovens suficientes para substituir quem sai. “Os nossos jovens não querem seguir a carreira docente. Não é atrativa”, lamenta.

Entre as medidas apontadas para inverter o cenário estão a redução da burocracia nas escolas e a revisão dos modelos de avaliação. “É preciso diminuir a burocracia que reina nas escolas. Quer em termos plataformas, quer em termos papelada. É preciso alterar a avaliação do desempenho dos professores e dos diretores, na qual ninguém se revê”, defende.

Filinto Lima considera ainda essencial melhorar os salários. “É preciso aumentar os vencimentos dos professores, sobretudo dos que estão nos primeiros escalões, mas eu diria de todos os professores”

O presidente da associação de diretores lamenta também a ausência do tema da educação no atual debate político. “Os candidatos à Presidência da República raramente, ou nunca, falaram sobre educação”, critica, alertando que o país continua a “desprezar um dos baluartes de uma sociedade democrática”.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 05 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

EUA atacam Venezuela. Explosões em Caracas e três outras regiões

EUA atacam Venezuela. Explosões em Caracas e três outr(...)

Incêndio na estância de esqui. Cerca de 40 pessoas terão morrido

Incêndio na estância de esqui. Cerca de 40 pessoas ter(...)

Marcelo pede "mais tolerância"

Marcelo pede "mais tolerância"

As imagens de 2025 que Joana Marques não vai esquecer

As imagens de 2025 que Joana Marques não vai esquecer