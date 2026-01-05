Diretores alertam para “vírus” da falta de professores

No dia em que arranca o segundo período do ano letivo, os diretores das escolas públicas voltam a alertar para a escassez de professores, um problema que dizem estar longe de ser recente e que ameaça agora alastrar a todo o país.

Depois de afetar sobretudo o Sul, a falta de docentes poderá, nos próximos tempos, fazer-se sentir com maior intensidade nas regiões do Centro e do Norte. O alerta é deixado por Filinto Lima, presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas.

“Este fenómeno da escassez de professores está a prejudicar os alunos das escolas de Lisboa e Vale do Tejo, do Alentejo e do Algarve, sobretudo nestas três regiões”, afirma Filinto Lima, acrescentando que se trata de um problema antigo. “Não é de agora, não é de há dois anos, não é de há três anos. É de há algum tempo, mas não quis ser visto pelos nossos políticos”.

O responsável fala mesmo num “vírus” que foi ignorado ao longo dos anos. “Fingimos que ele não existia. Existe. E tem de ser resolvido”, sublinha.

Em declarações à Renascença, o responsável alerta que a situação tende a agravar-se com o elevado número de aposentações. “Estamos a falar, em média, de duas a três centenas de professores que se aposentam todos os meses”, explica.

Do outro lado, diz, não há jovens suficientes para substituir quem sai. “Os nossos jovens não querem seguir a carreira docente. Não é atrativa”, lamenta.

Entre as medidas apontadas para inverter o cenário estão a redução da burocracia nas escolas e a revisão dos modelos de avaliação. “É preciso diminuir a burocracia que reina nas escolas. Quer em termos plataformas, quer em termos papelada. É preciso alterar a avaliação do desempenho dos professores e dos diretores, na qual ninguém se revê”, defende.

Filinto Lima considera ainda essencial melhorar os salários. “É preciso aumentar os vencimentos dos professores, sobretudo dos que estão nos primeiros escalões, mas eu diria de todos os professores”

O presidente da associação de diretores lamenta também a ausência do tema da educação no atual debate político. “Os candidatos à Presidência da República raramente, ou nunca, falaram sobre educação”, critica, alertando que o país continua a “desprezar um dos baluartes de uma sociedade democrática”.