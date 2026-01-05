Falta de magistrados coloca Ministério Público em risco de rutura, diz sindicato

O Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (SMMP) alerta para uma situação de rutura iminente no Ministério Público, provocada pela falta de magistrados , elogiando as recentes deliberações do Conselho Superior do Ministério Público que apontam para o reforço urgente dos quadros.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Em comunicado, o sindicato adverte para uma grave escassez de magistrados do Ministério Público, uma realidade que se arrasta há vários anos e que tem vindo a sobrecarregar de forma insustentável os profissionais em funções, colocando em causa a qualidade e a eficácia do serviço prestado à sociedade.

Na reunião realizada a 17 de dezembro, o Conselho Superior do Ministério Público decidiu alertar o Ministério da Justiça e o Centro de Estudos Judiciários para a necessidade de abrir pelo menos 120 vagas para ingresso na magistratura do Ministério Público , já no próximo curso normal de formação. Foi ainda deliberada a proposta de criação, ainda em 2026, de um curso especial destinado à formação de mais 100 magistrados .

De acordo com o boletim da Procuradoria-Geral da República, consultado pela Lusa, o Conselho Superior defendeu igualmente a adoção de providências legislativas urgentes que permitam viabilizar estas medidas, incluindo a abertura de um curso especial extraordinário. Uma terceira deliberação prevê ainda que seja solicitado ao presidente da Assembleia da República o agendamento urgente de legislação que permita o recrutamento excecional de magistrados durante o ano de 2026.

O SMMP enaltece a posição agora assumida pelo CSMP, destacando que a decisão foi tomada por unanimidade de todos os seus membros, magistrados e não magistrados , o que, segundo o sindicato, demonstra uma clara consciência institucional quanto à gravidade do problema.

Para o sindicato, estas deliberações confirmam a situação de rutura iminente que o Ministério Público enfrenta e vão ao encontro dos alertas reiteradamente feitos ao longo dos últimos anos. Apesar de considerar a decisão justa e necessária, o SMMP sublinha que a mesma peca por tardia, resultando de uma degradação progressiva dos quadros que exige, defende, medidas imediatas, estruturais e sustentadas no tempo .