GNR regista mais mortos e mais acidentes na Operação Natal e Ano Novo

A Operação Natal e Ano Novo da Guarda Nacional Republicana registou um agravamento da sinistralidade rodoviária face ao período homólogo. Desde 18 de dezembro, foram contabilizados mais de 3.500 acidentes, dos quais resultaram 28 vítimas mortais, 91 feridos graves e 926 feridos leves.

Os dados foram avançados à Renascença pelo major João Gaspar. Segundo o responsável, “a GNR registou mais de 3.500 acidentes e tem a lamentar 28 vítimas mortais, 91 feridos graves e 926 feridos leves”.

Em comparação com a Operação Natal e Ano Novo 2024/2025 — que decorreu entre 18 de dezembro de 2024 e 2 de janeiro de 2025 e teve menos dois dias de duração — os números mostram um aumento significativo. No período anterior, tinham sido registados 3.234 acidentes, com 20 mortos, 87 feridos graves e 972 feridos leves.

Apesar do acréscimo de dias de operação este ano, o major João Gaspar sublinha que “verificou-se um número superior”, destacando ainda que “o grande agravamento que nós tivemos, a título de exemplo, nesta operação, foi exatamente nos dias finais”.

No âmbito da prevenção e da sensibilização junto da população, a GNR realizou 1.736 ações de sensibilização no âmbito do comércio seguro, que abrangeram 7.890 comerciantes, com o objetivo de reforçar boas práticas de segurança e prevenção criminal. Paralelamente, no quadro das ações de prevenção criminal e policiamento comunitário, foram visitados 6. 317 idosos, promovendo a proximidade, o apoio e a proteção deste grupo mais vulnerável.

No que respeita à criminalidade geral, as autoridades procederam à detenção de 78 indivíduos por tráfico de estupefacientes, 44 por posse ilegal de armas ou armas proibidas e 32 por crimes de furto e roubo, refletindo o esforço contínuo no combate às principais tipologias criminais.

Relativamente à fiscalização rodoviária, foram fiscalizados 145.223 condutores, dos quais 1.448 conduziam sob a influência do álcool. Deste total, 741 condutores foram detidos por apresentarem uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 g/l. Foram ainda detidas 262 pessoas por condução sem habilitação legal.

Durante as ações de fiscalização, a GNR indica que foram detetadas 19.778 infrações rodoviárias, destacando-se 3.081 por excesso de velocidade, 707 por excesso de álcool, 506 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças, 478 por uso indevido do telemóvel durante a condução, 2.931 por falta de inspeção periódica obrigatória e 828 por ausência de seguro de responsabilidade civil obrigatório.

A GNR continua a apelar à condução responsável, sublinhando que o excesso de velocidade, a condução sob o efeito do álcool e a distração ao volante permanecem entre as principais causas de acidentes graves durante os períodos festivos.

[notícia atualizada às 12h48 de 5 de janeiro de 2026, para acrescentar dados]