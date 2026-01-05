GNR regista mais mortos e mais acidentes na Operação Natal e Ano Novo

A Operação Natal e Ano Novo da Guarda Nacional Republicana registou um agravamento da sinistralidade rodoviária face ao período homólogo. Desde 18 de dezembro, foram contabilizados mais de 3.500 acidentes, dos quais resultaram 28 vítimas mortais, 91 feridos graves e 926 feridos leves.

Os dados foram avançados à Renascença pelo major João Gaspar. Segundo o responsável, “a GNR registou mais de 3.500 acidentes e tem a lamentar 28 vítimas mortais, 91 feridos graves e 926 feridos leves”.

Em comparação com a Operação Natal e Ano Novo 2024/2025 — que decorreu entre 18 de dezembro de 2024 e 2 de janeiro de 2025 e teve menos dois dias de duração — os números mostram um aumento significativo. No período anterior, tinham sido registados 3.234 acidentes, com 20 mortos, 87 feridos graves e 972 feridos leves.

Apesar do acréscimo de dias de operação este ano, o major João Gaspar sublinha que “verificou-se um número superior”, destacando ainda que “o grande agravamento que nós tivemos, a título de exemplo, nesta operação, foi exatamente nos dias finais”.

A GNR continua a apelar à condução responsável, sublinhando que o excesso de velocidade, a condução sob o efeito do álcool e a distração ao volante permanecem entre as principais causas de acidentes graves durante os períodos festivos.