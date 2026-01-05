Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 05 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

GNR regista mais mortos e mais acidentes na Operação Natal e Ano Novo

05 jan, 2026 - 11:10 • Olímpia Mairos , com redação

Balanço provisório aponta para agravamento da sinistralidade rodoviária nos dias finais da operação.

A+ / A-

A Operação Natal e Ano Novo da Guarda Nacional Republicana registou um agravamento da sinistralidade rodoviária face ao período homólogo. Desde 18 de dezembro, foram contabilizados mais de 3.500 acidentes, dos quais resultaram 28 vítimas mortais, 91 feridos graves e 926 feridos leves.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Os dados foram avançados à Renascença pelo major João Gaspar. Segundo o responsável, “a GNR registou mais de 3.500 acidentes e tem a lamentar 28 vítimas mortais, 91 feridos graves e 926 feridos leves”.

Em comparação com a Operação Natal e Ano Novo 2024/2025 — que decorreu entre 18 de dezembro de 2024 e 2 de janeiro de 2025 e teve menos dois dias de duração — os números mostram um aumento significativo. No período anterior, tinham sido registados 3.234 acidentes, com 20 mortos, 87 feridos graves e 972 feridos leves.

Apesar do acréscimo de dias de operação este ano, o major João Gaspar sublinha que “verificou-se um número superior”, destacando ainda que “o grande agravamento que nós tivemos, a título de exemplo, nesta operação, foi exatamente nos dias finais”.

A GNR continua a apelar à condução responsável, sublinhando que o excesso de velocidade, a condução sob o efeito do álcool e a distração ao volante permanecem entre as principais causas de acidentes graves durante os períodos festivos.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 05 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

EUA atacam Venezuela. Explosões em Caracas e três outras regiões

EUA atacam Venezuela. Explosões em Caracas e três outr(...)

Incêndio na estância de esqui. Cerca de 40 pessoas terão morrido

Incêndio na estância de esqui. Cerca de 40 pessoas ter(...)

Marcelo pede "mais tolerância"

Marcelo pede "mais tolerância"

As imagens de 2025 que Joana Marques não vai esquecer

As imagens de 2025 que Joana Marques não vai esquecer