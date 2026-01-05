Governo promete aumentar verba para colégios privados de ensino especial

O Governo prometeu esta segunda-feira reforçar as verbas atribuídas aos colégios privados de ensino especial que acolhem alunos sem resposta no ensino público e passar a atualizar anualmente o valor tendo em conta a inflação.

O anúncio foi feito pelo presidente da Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular (AEEP), Rodrigo Queiroz e Melo, no final de uma reunião com o secretário de estado Adjunto e da Educação, Alexandre Homem Cristo.

"O Governo reconheceu que os colégios são necessários e que existe um problema de subfinanciamento crónico", disse à Lusa Rodrigo Queiroz e Melo, referindo-se às cinco escolas particulares da zona de Lisboa que dão resposta a cerca de 500 crianças e jovens que não encontraram uma solução no ensino público.

As verbas atribuídas pelo estado não são atualizadas há vários anos e os colégios estão a receber 651 euros mensais por aluno o que, segundo Rodrigo Queiroz e Melo, fica muito aquém das reais necessidades das escolas. "Defendemos um aumento para 1.053 euros", disse.

À beira da rutura financeira, diretores, professores, funcionários e famílias dos alunos manifestaram-se hoje em frente ao ministério da Educação para exigir um reforço de verbas, um protesto que culminou precisamente com uma reunião entre os representantes dos colégios e o secretário de estado Adjunto e da Educação.