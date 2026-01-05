Hospital Beatriz Ângelo tem quase 10 horas de espera para doentes urgentes

São quase 10 horas de espera para que doentes urgentes possam ser vistos por um médico no Hospital Beatriz Ângelo, em Loures. Era isso que indicava o site do SNS, nesta manhã de segunda-feira.

No Hospital de Santo André, em Leiria, a espera é de seis horas, sendo que os doentes pouco urgentes terão de esperar mais de 11 horas.

Na Grande Lisboa, também o Hospital de Santa Maria tem cinco horas de espera para doentes urgentes. O mesmo tempo esperam os doentes no Hospital de Faro, no Algarve.

Estes números contrastam com os tempos de espera nos hospitais da cidade do Porto, em que no Santo António e o São João os doentes não esperam mais de meia hora, num caso, e pouco mais de uma hora no outro para serem vistos por um médico.