Incêndio em prédio causa um morto e 31 desalojados em Alcobaça

05 jan, 2026 - 10:27 • Lusa

Há ainda registo de um ferido grave de 90 anos. O fogo, de causas ainda desconhecidas, foi combatido até cerca das 3h00 de hoje e não afetou os prédios vizinhos.

Um incêndio num prédio de 13 apartamentos, em Alcobaça, causou na última noite um morto, um ferido grave e 31 desalojados, informaram os bombeiros.

As chamas que deflagraram cerca das 23h00 de domingo, e "vitimaram mortalmente uma mulher de 76 anos e causaram ferimentos graves num homem, de 90 anos, que foi transportado para o hospital de Leiria", disse à agência Lusa o comandante dos bombeiros de Alcobaça, Leandro Domingos.

De acordo com o comandante da corporação, "à chegada dos bombeiros o apartamento já estava todo tomado pelo fogo" e, além do combate às chamas, os operacionais "procederam à retirada de todos os moradores, com recurso a autoescada".

Do incêndio resultaram 31 desalojados, moradores nos 13 apartamentos (do rés-do-chão ao 4.º andar) do prédio na rua Bernardino Lopes de Oliveira, em Alcobaça, no distrito de Leiria.

"A maioria dos moradores foi realojada em casa de familiares e três pessoas foram alojadas numa pensão com a qual a autarquia tem acordo", explicou o comandante da corporação.

O fogo, de causas ainda desconhecidas, foi combatido até cerca das 3h00 de hoje e não afetou os prédios vizinhos.

No local estiveram 39 operacionais, apoiados por 16 veículos, dos bombeiros de Alcobaça e S. Martinho do Porto, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Leiria e elementos da Polícia de Segurança Pública (PSP).

