Mais mortos e mais acidentes na Operação Polícia Sempre Presente

05 jan, 2026 - 10:39 • Olímpia Mairos
A Polícia de Segurança Pública (PSP) registou um aumento da sinistralidade rodoviária durante a Operação Polícia Sempre Presente – Festas em Segurança 2025-2026, face ao período homólogo de 2024. O balanço final aponta para 10 vítimas mortais, mais cinco do que no ano anterior, bem como 2.499 acidentes, o que representa um acréscimo de 244 ocorrências.
No mesmo período, a PSP contabilizou 753 feridos (+6), dos quais 36 feridos graves (+8) e 717 feridos ligeiros (-2). Paralelamente, a força de segurança efetuou 1.141 detenções, detetou 6.150 infrações rodoviárias e reforçou a fiscalização em todo o território nacional.
Perante estes números, a PSP manifesta preocupação com a evolução da mortalidade nas estradas. Em comunicado, a polícia sublinha que “cada vítima mortal representa uma perda irreparável e reforça a necessidade de continuar a investir na prevenção e na responsabilidade individual de cada condutor”.
A autoridade recorda ainda que a operação teve como principal objetivo “garantir a segurança das pessoas e bens, prevenir a criminalidade e promover comportamentos responsáveis, em especial no contexto rodoviário”, salientando que o aumento do tráfego e a concentração de deslocações típicas do período festivo exigem maior prudência por parte dos condutores.
Durante a operação, foram fiscalizados 24.131 condutores e controladas 64.583 viaturas por radar, tendo sido detetadas 6.150 infrações rodoviárias. Entre as mais frequentes estão o excesso de velocidade (747), a falta de inspeção periódica obrigatória (694) e a ausência de seguro de responsabilidade civil (293).
A PSP alerta que “o excesso de velocidade, o consumo de álcool e as distrações ao volante continuam a ser fatores determinantes na ocorrência de acidentes graves”.
Do total de detenções efetuadas, 671 estão relacionadas com crimes rodoviários, nomeadamente 362 por condução em estado de embriaguez, 244 por falta de habilitação legal para conduzir e 65 por outros crimes rodoviários. Foram ainda detidas 85 pessoas por crimes contra a propriedade e 97 suspeitos por tráfico de estupefacientes, com a apreensão de 68.291 doses individuais.
No mesmo período, a PSP apreendeu 25 armas de fogo, 84 armas brancas, 460 munições e 44 outras armas, além de 26.605 artigos de pirotecnia. Segundo a força policial, estas apreensões “contribuíram para a redução do risco associado à posse ilegal de armas e à utilização indevida de material pirotécnico”.
No âmbito da fiscalização da fronteira aérea, a PSP deteve 26 cidadãos em situação ilegal, controlou 758.773 cidadãos estrangeiros e elaborou 79 participações e 113 autos de notícia por contraordenação ao abrigo da lei dos estrangeiros. Foram ainda registadas 1.284 interceções, 73 recusas de entrada e 20 notificações de abandono voluntário.
Concluída a operação, a PSP garante que continuará atenta e vigilante em todas as estradas nacionais. “Manteremos o foco na prevenção, sensibilização e fiscalização, apelando a uma condução segura, adaptada às condições da via e do clima, e ao respeito pelas regras de trânsito”, refere a autoridade.
A PSP deixa ainda um apelo especial à moderação da velocidade em zonas de grande afluência de pessoas e na aproximação de passadeiras, lembrando que “a segurança rodoviária depende do comportamento responsável de todos”.