Mais mortos e mais acidentes na Operação Polícia Sempre Presente

A Polícia de Segurança Pública (PSP) registou um aumento da sinistralidade rodoviária durante a Operação Polícia Sempre Presente – Festas em Segurança 2025-2026, face ao período homólogo de 2024. O balanço final aponta para 10 vítimas mortais, mais cinco do que no ano anterior, bem como 2.499 acidentes, o que representa um acréscimo de 244 ocorrências.

No mesmo período, a PSP contabilizou 753 feridos (+6), dos quais 36 feridos graves (+8) e 717 feridos ligeiros (-2). Paralelamente, a força de segurança efetuou 1.141 detenções, detetou 6.150 infrações rodoviárias e reforçou a fiscalização em todo o território nacional.

Perante estes números, a PSP manifesta preocupação com a evolução da mortalidade nas estradas. Em comunicado, a polícia sublinha que “cada vítima mortal representa uma perda irreparável e reforça a necessidade de continuar a investir na prevenção e na responsabilidade individual de cada condutor”.

A autoridade recorda ainda que a operação teve como principal objetivo “garantir a segurança das pessoas e bens, prevenir a criminalidade e promover comportamentos responsáveis, em especial no contexto rodoviário”, salientando que o aumento do tráfego e a concentração de deslocações típicas do período festivo exigem maior prudência por parte dos condutores.

Fiscalização rodoviária

Durante a operação, foram fiscalizados 24.131 condutores e controladas 64.583 viaturas por radar, tendo sido detetadas 6.150 infrações rodoviárias. Entre as mais frequentes estão o excesso de velocidade (747), a falta de inspeção periódica obrigatória (694) e a ausência de seguro de responsabilidade civil (293).

A PSP alerta que “o excesso de velocidade, o consumo de álcool e as distrações ao volante continuam a ser fatores determinantes na ocorrência de acidentes graves”.

Detenções e apreensões

Do total de detenções efetuadas, 671 estão relacionadas com crimes rodoviários, nomeadamente 362 por condução em estado de embriaguez, 244 por falta de habilitação legal para conduzir e 65 por outros crimes rodoviários. Foram ainda detidas 85 pessoas por crimes contra a propriedade e 97 suspeitos por tráfico de estupefacientes, com a apreensão de 68.291 doses individuais.

No mesmo período, a PSP apreendeu 25 armas de fogo, 84 armas brancas, 460 munições e 44 outras armas, além de 26.605 artigos de pirotecnia. Segundo a força policial, estas apreensões “contribuíram para a redução do risco associado à posse ilegal de armas e à utilização indevida de material pirotécnico”.

Controlo de fronteiras

No âmbito da fiscalização da fronteira aérea, a PSP deteve 26 cidadãos em situação ilegal, controlou 758.773 cidadãos estrangeiros e elaborou 79 participações e 113 autos de notícia por contraordenação ao abrigo da lei dos estrangeiros. Foram ainda registadas 1.284 interceções, 73 recusas de entrada e 20 notificações de abandono voluntário.

Concluída a operação, a PSP garante que continuará atenta e vigilante em todas as estradas nacionais. “Manteremos o foco na prevenção, sensibilização e fiscalização, apelando a uma condução segura, adaptada às condições da via e do clima, e ao respeito pelas regras de trânsito”, refere a autoridade.

A PSP deixa ainda um apelo especial à moderação da velocidade em zonas de grande afluência de pessoas e na aproximação de passadeiras, lembrando que “a segurança rodoviária depende do comportamento responsável de todos”.