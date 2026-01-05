Ouvir
Novo advogado de Sócrates está internado e não vai comparecer em tribunal

05 jan, 2026 - 13:01 • Liliana Monteiro

Ao que a Renascença apurou junto de fonte judicial, José Preto enviou um requerimento onde informa que está hospitalizado desde o passado dia 27 de dezembro por causa de uma questão respiratória.

José Preto, o novo advogado de José Sócrates, comunicou ao tribunal que está internado e não poderá comparecer esta terça-feira à sessão de julgamento.

Ao que a Renascença apurou junto de fonte judicial, José Preto enviou no passado sábado um requerimento onde informa que está hospitalizado desde o passado dia 27 de dezembro por causa de uma questão respiratória.

Não terá anexado um comprovativo da situação clinica e informa que não tem previsão de alta. Para além disso, refere que, quando tal acontecer, não terá condição imediata para desempenhar funções de defesa de José Socrates.

A Renascença sabe que a juíza Susana Seca ainda não deu despacho, pelo que fica, para já, em dúvida se a sessão agendada para amanha de manhã, vai ou não acontecer.

Os trabalhos do julgamento da Operação Marquês ficaram suspensos em novembro passado após o advogado pedro Delille ter abandonado o caso.

