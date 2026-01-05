Quase 30% dos bebés nascidos em Portugal no ano passado têm mãe estrangeira

Portugal registou o número mais alto de nascimentos num ano desde 2012, com mais de 89 mil bebés.

Dados do Instituto dos Registos e do Notariado, a que a Renascença teve acesso, dão conta de 89.162 nascimentos - mais 4.520 que os registados em 2024. No mês anterior, a tendência já era de crescimento.

Segundo a mesma fonte, cerca de 28% dos bebés que nasceram em Portugal no ano passado têm mãe estrangeira.

Antes de 2025, o ano com mais nascimentos registados tinha sido 2012, com 89.841 bebés.

Até ao mês de novembro, os nomes mais escolhidos para bebés foram, pelo sétimo ano consecutivo, Maria e Francisco.