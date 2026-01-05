Ouvir
Quase 30% dos bebés nascidos em Portugal no ano passado têm mãe estrangeira

05 jan, 2026 - 16:03 • Anabela Góis

Em 2025 foi registado o número mais alto de nascimentos dos últimos 13 anos, com mais de 89 mil bebés. Os nomes mais escolhidos para bebés foram, pelo sétimo ano consecutivo, Maria e Francisco.

Portugal registou o número mais alto de nascimentos num ano desde 2012, com mais de 89 mil bebés.

Dados do Instituto dos Registos e do Notariado, a que a Renascença teve acesso, dão conta de 89.162 nascimentos - mais 4.520 que os registados em 2024. No mês anterior, a tendência já era de crescimento.

Segundo a mesma fonte, cerca de 28% dos bebés que nasceram em Portugal no ano passado têm mãe estrangeira.

Antes de 2025, o ano com mais nascimentos registados tinha sido 2012, com 89.841 bebés.

Até ao mês de novembro, os nomes mais escolhidos para bebés foram, pelo sétimo ano consecutivo, Maria e Francisco.

Veja a lista dos nomes de bebés mais escolhidos em Portugal em 2025

Notícia Renascença

Veja a lista dos nomes de bebés mais escolhidos em Portugal em 2025

Nas meninas, Maria volta a ser o nome mais popular(...)

