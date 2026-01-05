Queda de veículo no rio Vouga provoca um morto

Uma mulher de 18 anos morreu na sequência do despiste de um veículo ligeiro seguido de queda no rio Vouga na noite de domingo, disse à agência Lusa um responsável.

"Por volta das 4h30 desta madrugada conseguimos encontrar a vítima, depois de buscas mais minuciosas no rio, uma vez que o veículo não tinha ninguém dentro", disse à agência Lusa o comandante dos Bombeiros Voluntários de Oliveira de Frades.

António Ribeiro de Almeida acrescentou que o "esforço foi no sentido de retirar o corpo do rio tão depressa quanto possível e o óbito acabou por ser declarado no local".

Segundo o comandante, a morte aconteceu na sequência de um despiste de um veículo ligeiro, seguido de queda no rio Vouga, junto da ponte do Cunhedo, em Oliveira de Frades, distrito de Viseu, e cujo alerta aconteceu pelas 19h44 de domingo.

"À nossa chegada, estavam duas vítimas na margem esquerda, que nos informaram de uma terceira que estaria dentro do veículo já submerso, que tinha caído a montante da ponte e que se encontrava debaixo da ponte", contou.

Ribeiro de Almeida realçou que "o rio estava com uma corrente muito forte, o que dificultou as operações de retirada" do veículo.

Aquando da retirada do carro do rio, os bombeiros perceberam que "não havia ninguém dentro".

"E daí a continuação de buscas mais minuciosas".

Há ainda a registar "duas vítimas transportadas para o hospital, que estavam fora do veículo, na margem, um homem de 44 anos e uma mulher de 17 anos".

"E um bombeiro da corporação de Oliveira de Frades, que teve ferimentos, aparentemente ligeiros, numa perna, aquando do resgate das operações", acrescentou.

A operação envolveu a equipa de resgate e de mergulho, com reforço dos mergulhadores dos Bombeiros Voluntários de Viseu e ainda dos Voluntários de Vouzela, com uma grua.

No total, contabilizou Ribeiro de Almeida, estiveram envolvidos 39 operacionais apoiados por 15 veículos dos bombeiros e das ambulâncias do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

"Esteve a SIV [Suporte Imediato de Vida] de São Pedro do Sul e a VMER [Viatura Médica de Emergência e Reanimação] de Viseu e várias especialidades da GNR [Guarda Nacional Republicana] desde drone ao NICAV" (Núcleo de Investigação de Crimes em Acidentes de Viação), enumerou Ribeiro de Almeida.