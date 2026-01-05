Sobe 15%. Dois em cada três portugueses já utilizam ferramentas de Inteligência Artificial

Cerca de dois em cada três portugueses (67%) utilizam ferramentas de Inteligência Artificial (IA) pelo menos uma vez por mês, representando um aumento de 15 pontos percentuais face a 2024, concluiu um estudo da Boston Consulting Group (BCG).

De acordo com o estudo "Consumer Sentiment Survey 2025", a percentagem de inquiridos que utiliza IA aumentou de forma significativa, com destaque para o caso dos adultos entre os 18 e os 34 anos, com 81%, enquanto em 2024 este valor era de 64%.

A frequência de utilização também está a aumentar, com 43% dos participantes a confirmar que recorre a esta ferramenta pelo menos uma vez por semana, um crescimento de 12 pontos percentuais relativamente ao registado em 2024.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Ainda assim, 17% dos inquiridos admitiu nunca ter usado IA e 16% revelou já ter experimentado, mas não usufruir, uma queda de 10 pontos percentuais no último valor em relação a 2024.

Na adoção da tecnologia, apenas 5% considerou estar a poupar mais de cinco horas semanais, e cerca de metade (51%) acreditou estar a poupar menos de uma hora de trabalho por semana com a IA.

Questionados sobre o impacto da IA nas suas vidas, a perceção de quase metade dos portugueses (46%) é a de que, de futuro, esta tecnologia terá um impacto muito significativo, uma percentagem que mais que duplica em relação ao ano passado (20%).

Nesta linha de pensamento, 25% perspetivou que o impacto será moderado (-13 pontos percentuais face a 2024), 13% acha que será mínimo e outros 5% que não terá qualquer impacto.

Já 12% dos inquiridos confessou não conhecer esta tecnologia ou não conseguir antever de que forma é que se vai refletir na sua vida.

O estudo avalia ainda o sentimento dos portugueses em relação à IA generativa, revelando que 54% sentiu interesse ou entusiasmo (+12 pontos percentuais em relação a 2024), enquanto 37% declarou sentir cautela ou preocupação (-4 pontos percentuais face a 2024) e 9% mostrou-se neutro.

Quanto à possibilidade de os seus trabalhos desaparecerem nos próximos 10 anos, 41% dos portugueses acreditou que isto não vai concretizar-se (-3 pontos percentuais face a 2024).

Contudo, 48% acreditou que a IA vai levar a uma redução da carga horária.

Nesta perspetiva, cerca de seis em cada 10 portugueses (61%) afirmou necessitar de receber mais formação para a poder integrar a IA no seu dia-a-dia profissional e apenas 20% revelou ter recebido alguma formação específica (+3 pontos percentuais face a 2024).

"A adoção da IA em Portugal está a acelerar e a perceção do seu impacto é cada vez mais forte. No entanto, o impacto no trabalho ainda está longe de se materializar por completo", afirmou no estudo o "managing director & senior partner" da BCG em Lisboa, Pedro Pereira. .

O estudo "Consumer Sentiment Survey" tem como base um inquérito a 1.000 portugueses em todo o território de Portugal continental e foi conduzido em agosto de 2025, com base em 44 perguntas relacionadas com o sentimento dos portugueses para com os seus hábitos de consumo.