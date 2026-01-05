Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 05 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Sobe 15%. Dois em cada três portugueses já utilizam ferramentas de Inteligência Artificial

05 jan, 2026 - 12:54 • Lusa

Na adoção da tecnologia, apenas 5% considerou estar a poupar mais de cinco horas semanais, e cerca de metade (51%) acreditou estar a poupar menos de uma hora de trabalho por semana com a IA.

A+ / A-

Cerca de dois em cada três portugueses (67%) utilizam ferramentas de Inteligência Artificial (IA) pelo menos uma vez por mês, representando um aumento de 15 pontos percentuais face a 2024, concluiu um estudo da Boston Consulting Group (BCG).

De acordo com o estudo "Consumer Sentiment Survey 2025", a percentagem de inquiridos que utiliza IA aumentou de forma significativa, com destaque para o caso dos adultos entre os 18 e os 34 anos, com 81%, enquanto em 2024 este valor era de 64%.

A frequência de utilização também está a aumentar, com 43% dos participantes a confirmar que recorre a esta ferramenta pelo menos uma vez por semana, um crescimento de 12 pontos percentuais relativamente ao registado em 2024.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Ainda assim, 17% dos inquiridos admitiu nunca ter usado IA e 16% revelou já ter experimentado, mas não usufruir, uma queda de 10 pontos percentuais no último valor em relação a 2024.

Na adoção da tecnologia, apenas 5% considerou estar a poupar mais de cinco horas semanais, e cerca de metade (51%) acreditou estar a poupar menos de uma hora de trabalho por semana com a IA.

Questionados sobre o impacto da IA nas suas vidas, a perceção de quase metade dos portugueses (46%) é a de que, de futuro, esta tecnologia terá um impacto muito significativo, uma percentagem que mais que duplica em relação ao ano passado (20%).

Nesta linha de pensamento, 25% perspetivou que o impacto será moderado (-13 pontos percentuais face a 2024), 13% acha que será mínimo e outros 5% que não terá qualquer impacto.

Já 12% dos inquiridos confessou não conhecer esta tecnologia ou não conseguir antever de que forma é que se vai refletir na sua vida.

O estudo avalia ainda o sentimento dos portugueses em relação à IA generativa, revelando que 54% sentiu interesse ou entusiasmo (+12 pontos percentuais em relação a 2024), enquanto 37% declarou sentir cautela ou preocupação (-4 pontos percentuais face a 2024) e 9% mostrou-se neutro.

Quanto à possibilidade de os seus trabalhos desaparecerem nos próximos 10 anos, 41% dos portugueses acreditou que isto não vai concretizar-se (-3 pontos percentuais face a 2024).

Contudo, 48% acreditou que a IA vai levar a uma redução da carga horária.

Nesta perspetiva, cerca de seis em cada 10 portugueses (61%) afirmou necessitar de receber mais formação para a poder integrar a IA no seu dia-a-dia profissional e apenas 20% revelou ter recebido alguma formação específica (+3 pontos percentuais face a 2024).

"A adoção da IA em Portugal está a acelerar e a perceção do seu impacto é cada vez mais forte. No entanto, o impacto no trabalho ainda está longe de se materializar por completo", afirmou no estudo o "managing director & senior partner" da BCG em Lisboa, Pedro Pereira. .

O estudo "Consumer Sentiment Survey" tem como base um inquérito a 1.000 portugueses em todo o território de Portugal continental e foi conduzido em agosto de 2025, com base em 44 perguntas relacionadas com o sentimento dos portugueses para com os seus hábitos de consumo.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 05 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

EUA atacam Venezuela. Explosões em Caracas e três outras regiões

EUA atacam Venezuela. Explosões em Caracas e três outr(...)

Incêndio na estância de esqui. Cerca de 40 pessoas terão morrido

Incêndio na estância de esqui. Cerca de 40 pessoas ter(...)

Marcelo pede "mais tolerância"

Marcelo pede "mais tolerância"

As imagens de 2025 que Joana Marques não vai esquecer

As imagens de 2025 que Joana Marques não vai esquecer