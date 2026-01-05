Ouvir
Unir. Arrancam esta segunda-feira sete novas linhas de autocarros

05 jan, 2026 - 07:15 • Lusa

Saiba as zonas que vão contar com estas novas carreiras e os seus horários.

Sete novas linhas da rede de autocarros Unir entram esta segunda-feira em funcionamento visando reforçar as ligações intermunicipais na Área Metropolitana do Porto.

Segundo a Transportes Metropolitanos do Porto (TMP), arrancam as linhas 2046, uma ligação rápida, via autoestrada, entre Santa Maria da Feira (zona comercial) e a Boavista (Casa da Música); 2059, entre Aveiro (universidade) e Santa Maria da Feira (Zona comercial); 3534, ligação Vila do Conde/Maia, via Castelo; e 5023, linha rápida via Leça do Balio entre Matosinhos e Maia (fórum).

Também os percursos 8042, entre Gondomar (Souto) e o Parque Nascente, via autoestrada e S. Roque; 9088, linha rápida entre o Interface de Lourosa/Fiães e o Polo Universitário (via Carvalhos); e 9511, ligação Espinho (Estação do Vouga) que passa a ter ligação direta e rápida à Boavista (Casa da Música), entram em funcionamento.

Das sete, a primeira a arrancar será a 9511 (Espinho - Boavista), com a primeira partida em Espinho marcada para as 06h00 e a última às 17h15, prevendo-se 19 viagens em cada sentido.

Às 06h30 arranca a 9088 (Lourosa/Fiães - Polo Universitário), às 06h50 a 5023 (Leça do Balio - Maia), às 06h55 a 3534 (Vila do Conde - Maia), às 07h00 a 2059 (Aveiro - Santa Maria da Feira), às 07h30 a 8042 (Gondomar - Parque Nascente) e às 09h15 a 2046 (Santa Maria da Feira -- Boavista).

"Com a entrada em operação destas novas linhas, a rede Unir reforça a oferta de transporte público, promovendo deslocações mais eficientes, confortáveis e sustentáveis em toda a Área Metropolitana do Porto", indicava a TMP em comunicado no final de dezembro.

No denominado lote Norte Nascente da rede Unir (Santo Tirso/Valongo/Paredes/Gondomar) opera a Nex Continental e no Norte Poente (Póvoa de Varzim/Vila do Conde) a Porto Mobilidade.

No Norte Centro (Maia/Matosinhos/Trofa) opera a Vianorbus, no Sul Poente (Vila Nova de Gaia e Espinho) a Transportes Beira Douro, que pertence à Auto Viação Feirense, e no Sul Nascente (Santa Maria da Feira/São João da Madeira/Arouca/Oliveira de Azeméis/Vale de Cambra) a Xerbus.

Todos os horários da Unir podem ser consultados no site oficial.

