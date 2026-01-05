Vêm aí muito frio. Veja as recomendações da DGS

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê um agravamento das condições meteorológicas, com tempo frio e céu pouco nublado ou limpo, embora com períodos de maior nebulosidade até ao início da manhã e a partir do meio da tarde.

A partir do meio da tarde, está prevista precipitação fraca e dispersa na região Norte, estendendo-se ao litoral oeste das regiões Centro e Sul ao final do dia. Nas zonas do Norte e Centro, a precipitação poderá ocorrer sob a forma de neve acima dos 600 a 800 metros de altitude.

O vento será fraco a moderado, até 30 km/h, predominando do quadrante norte. No entanto, poderá soprar por vezes forte na faixa costeira ocidental, com velocidades até 40 km/h e rajadas que podem atingir os 65 km/h. Nas terras altas do Centro e Sul, o vento deverá variar entre moderado e forte, dos 30 aos 50 km/h, com rajadas até 75 km/h.

Está ainda prevista a formação de gelo ou geada em alguns locais, sobretudo no Interior do país, acompanhada de uma descida acentuada da temperatura. As temperaturas mínimas deverão oscilar entre os –5 graus na Guarda e os 7 graus em Setúbal, enquanto as máximas variam entre 1 grau na Guarda e 6 graus em Faro.

Nove distritos sob aviso amarelo

Devido a estas condições, o IPMA colocou sob aviso amarelo os distritos de Bragança, Viseu, Guarda, Vila Real, Castelo Branco e Portalegre até às 9h00 de quarta-feira. Os distritos de Évora, Beja e Faro estarão igualmente sob aviso amarelo entre as 0h00 de terça-feira e as 9h00 de quarta-feira.

O aviso amarelo estende-se também à costa norte da ilha da Madeira e ao Porto Santo, entre as 12h00 de segunda-feira e as 6h00 de terça-feira, devido à agitação marítima, com previsão de ondas de norte/nordeste entre quatro e 4,5 metros.

O arquipélago da Madeira encontra-se a ser afetado desde quarta-feira pela depressão Francis, que tem provocado chuva, ventos fortes e agitação marítima, levando à emissão de vários avisos amarelos e laranja, o segundo nível mais grave na escala do IPMA.

Veja aqui as recomendações da DGS

Perante o aviso de tempo frio, a Direção-Geral da Saúde (DGS) emitiu um conjunto de recomendações para reduzir os riscos associados ao frio, lembrando que as baixas temperaturas podem agravar doenças respiratórias e condições crónicas, além de aumentarem o risco de quedas e acidentes.

Entre as medidas de proteção, a DGS aconselha a evitar exposições prolongadas ao frio e mudanças bruscas de temperatura, a vestir-se por camadas e a proteger as extremidades com gorro, luvas, cachecol e calçado antiderrapante.

Dentro de casa, é importante manter-se ativo, não permanecer sentado por longos períodos e hidratar a pele das mãos, pés, rosto e lábios.

A alimentação também merece atenção: deve-se beber água regularmente, consumir sopas e bebidas quentes e evitar o álcool, que dá uma falsa sensação de calor e pode levar à hipotermia. A DGS recomenda ainda refeições frequentes, ricas em frutas e hortícolas, para reforçar o sistema imunitário.

Os grupos mais vulneráveis — como crianças, idosos, pessoas com doenças crónicas, trabalhadores ao ar livre e pessoas em situação de sem-abrigo — devem ser alvo de maior vigilância. Em períodos de mau tempo, as autoridades aconselham a planear com antecedência e garantir alimentos e medicamentos em casa.

A DGS alerta ainda para os riscos do uso inadequado de equipamentos de aquecimento. Deve-se verificar o estado dos aparelhos, assegurar ventilação adequada e evitar o uso de fogões, fornos ou braseiras para aquecer divisões. A temperatura ideal deve situar-se entre 18ºC e 21ºC, e as fontes de calor devem ser desligadas antes de dormir.

A vacinação contra a gripe e a Covid-19 continua a ser a melhor forma de prevenção no inverno, lembra a DGS. Ambas as vacinas podem ser administradas em simultâneo, e mesmo quem já teve gripe ou Covid-19 deve vacinar-se anualmente.

Em caso de doença ou dúvidas, deve ser contactado o SNS 24 (808 24 24 24).

Se alguém apresentar sinais de hipotermia — como tremores, respiração lenta, confusão ou pele fria e pálida — deve ligar de imediato para o 112.

“Proteger-se do frio é essencial para cuidar da sua saúde e da saúde de quem o rodeia”, sublinha a DGS.