Advogada oficiosa recusa-se a defender Sócrates por ser do Chega

[Atualizado às 10h15]

A advogada oficiosa que foi sorteada para defender José Sócrates na retoma do julgamento da Operação Marquês, esta terça-feira, recusou-se a defender o antigo primeiro-ministro, alegando objeção de consciência por pertencer ao Chega.

O partido de André Ventura é dos mais críticos ao ex-secretário-geral do Partido Socialista, retratando inclusive Sócrates de forma negativa em cartazes. Por esta razão, a advogada Inês Louro pediu escusa do processo.

"Não seria minimamente ético quando se toma certas posições públicas defender o contrário", disse aos jornalistas.

José Sócrates não compareceu, de resto, em tribunal no dia em que retoma o julgamento da Operação Marquês.

Depois de quase dois meses de interrupção, a sessão desta terça-feira tinha início marcado para as 09h30, nos Camps de Justiça, mas pelas 10h00 ainda não tinha começado.

Na sala de oficiosos, encontram-se ainda sete advogados alternativos que podem ser atribuídos ao antigo chefe de Governo.

Os trabalhos do julgamento da Operação Marquês ficaram suspensos em novembro passado após o advogado Pedro Delille ter abandonado o caso.



José Sócrates não se faz representar, depois do seu novo advogado José Preto ter comunicado ao tribunal que está internado devido a um problema de saúde.

Ao que a Renascença apurou junto de fonte judicial, José Preto enviou no passado sábado um requerimento onde informa que está hospitalizado desde o passado dia 27 de dezembro por causa de uma questão respiratória.

Não terá anexado um comprovativo da situação clinica e informa que não tem previsão de alta. Para além disso, refere que, quando tal acontecer, não terá condição imediata para desempenhar funções de defesa de José Socrates.