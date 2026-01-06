Amadora-Sintra. Chefe e subchefe demitem-se depois de urgência só ter um médico a trabalhar

O Sindicato dos Médicos da Zona Sul revelou esta terça-feira que a "situação crítica" vivida nas urgências do Hospital Amadora-Sintra de sexta-feira para sábado levou à demissão da chefe e da subchefe da equipa da Urgência Geral.

Num comunicado divulgado esta terça-feira, o Sindicato dos Médicos da Zona Sul (SMZS), que pertence à Federação Nacional dos Médicos (Fnam), responsabiliza a administração da Unidade Local de Saúde (ULS) Amadora-Sintra pela "incapacidade de gestão" e lembra que esta administração está demissionária desde novembro.

O presidente da ULS Amadora-Sintra demitiu-se no início de novembro, na sequência de um caso envolvendo a morte de uma grávida, e ainda não foi substituído.

Na nota hoje divulgada, o SMZS considera que os problemas no Amadora-Sintra "não são uma inevitabilidade nem acidente", mas sim "resultado de uma degradação progressiva e intencional do SNS", promovida pela "inação do Governo", que "cria as condições para justificar a transferência de cuidados para grupos privados".

Sobre a noite de sexta-feira para sábado, o SMZS considera que a situação vivida na urgência do Hospital Prof. Doutor Fernando da Fonseca (Amadora-Sintra) "voltou a colocar em causa a segurança dos doentes, médicos e profissionais de saúde".

O sindicato refere que a equipa médica escalada "era manifestamente insuficiente para a dimensão da afluência e da gravidade clínica existentes" e explica que, até às 00:00 de sexta-feira (02 de janeiro), a escala incluía um chefe de equipa, quatro médicos no serviço de observação e dois médicos na área ambulatória, mas a partir dessa hora, e até às 08:00 de sábado, "permaneceu apenas um médico para todos os doentes da área ambulatória".

"Uma situação absolutamente inaceitável do ponto de vista clínico e organizacional", considera o sindicato, lembrando que, no início da noite, estavam 179 doentes em circulação na urgência, com mais de 60 doentes internados no serviço de observação.