Associação Nacional de Farmácias. "O rácio de farmácias por habitante é maior no interior"

06 jan, 2026 - 13:55 • Jaime Dantas

Em reação a uma reportagem da Renascença em Arruda dos Vinhos, onde existem apenas duas farmácias para cerca de 15 mil habitantes, a presidente Ema Paulino diz que "situações de dificuldade de acesso são muito pontuais".

"Será mesmo uma exceção": A Presidente da Associação Nacional de Farmácias descarta que existam problemas no acesso a serviços farmacêuticos longe dos grandes centros urbanos, em reação a uma reportagem da Renascença, que ouviu as queixas dos habitantes de Arruda dos Vinhos, município onde vivem mais de 15 mil pessoas, e onde existem apenas duas farmácias.

O concelho de Arruda dos Vinhos é, segundo o PORDATA, o que apresenta o pior rácio de farmácias por número de habitantes. À Renascença, Ema Paulino contrapõe que, "nós temos uma densidade superior no interior do país".

"Nós temos farmácias em zonas que têm 900, 1000 habitantes. São farmácias que servem população onde não existem centros de saúde, onde o acesso aos cuidados hospitalares também acaba por ser muito mais difícil", desenvolve.

A representante das farmácias acresenta que tal é possível graças à lesgislação atual, que permite que "mesmo em zonas que têm menos habitantes, não havendo farmácias a menos de dois quilómetros, seja possível abrir uma farmácia".

Essas farmácias, diz ainda Ema Paulino, "desenvolvem métodos de fazer chegar os medicamentos a populações em zonas ainda menos densamente povoadas através da distribuição ao domicílio".

"Situações de dificuldade de acesso à assistência farmacêutica são, efetivamente, muito pontuais", remata.

"Arruda já tem muita gente, já merecia outra farmácia"

Reportagem

"Arruda já tem muita gente, já merecia outra farmácia"

Arruda dos Vinhos é o município com pior rácio de (...)

