Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 06 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Carril partido provoca perturbações na circulação ferroviária em Lisboa

06 jan, 2026 - 10:35 • Olímpia Mairos

A circulação decorre apenas entre Setúbal e Campolide, estando interrompida entre Sete Rios e Roma-Areeiro, segundo a Fertagus.

A+ / A-

A circulação ferroviária está a registar atrasos significativos esta terça-feira, devido a um carril partido no troço entre as estações de Entrecampos e Sete Rios, em Lisboa.

Segundo informação divulgada pela Fertagus, a circulação está a decorrer apenas entre Setúbal e Campolide, encontrando-se interrompida entre Sete Rios e Roma-Areeiro .

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A transportadora esclarece que a situação é da responsabilidade da Infraestruturas de Portugal e está a provocar constrangimentos significativos aos passageiros , sobretudo no eixo ferroviário da Área Metropolitana de Lisboa.

A Fertagus garante que a informação será atualizada assim que existam novos desenvolvimentos e apela à compreensão dos utentes enquanto decorrem os trabalhos para reposição da normal circulação.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 06 jan, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

EUA atacam Venezuela. Explosões em Caracas e três outras regiões

EUA atacam Venezuela. Explosões em Caracas e três outr(...)

Incêndio na estância de esqui. Cerca de 40 pessoas terão morrido

Incêndio na estância de esqui. Cerca de 40 pessoas ter(...)

Marcelo pede "mais tolerância"

Marcelo pede "mais tolerância"

As imagens de 2025 que Joana Marques não vai esquecer

As imagens de 2025 que Joana Marques não vai esquecer