Carril partido provocou perturbações na circulação ferroviária em Lisboa

06 jan, 2026 - 10:35 • Olímpia Mairos

Circulação está a acontecer numa via única, depois de ter estado interrompida entre Sete Rios e Roma-Areeiro.

A circulação ferroviária da Fertagus já foi restabelecida depois de atrasos significativos esta terça-feira, devido a um carril partido no troço entre as estações de Entrecampos e Sete Rios, em Lisboa.

Segundo informação divulgada pela Fertagus, a circulação estava a decorrer apenas entre Setúbal e Campolide e estava interrompida entre Sete Rios e Roma-Areeiro, encontrando-se agora a ocorrer numa via única.

A transportadora esclarece que a situação é da responsabilidade da Infraestruturas de Portugal e provocou constrangimentos significativos aos passageiros , sobretudo no eixo ferroviário da Área Metropolitana de Lisboa.

A Fertagus garante que a informação será atualizada assim que existam novos desenvolvimentos e apela à compreensão dos utentes enquanto decorrem os trabalhos para reposição da normal circulação.

