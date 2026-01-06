Circulação de comboios condicionada na Linha de Cascais nesta sexta-feira e no sábado

A circulação ferroviária vai estar condicionada na noite desta sexta-feira e na madrugada de sábado entre o Cais do Sodré e Algés, na Linha de Cascais, devido às obras da linha circular do Metropolitano de Lisboa, anunciaram as transportadoras esta terça-feira.

Num comunicado, o Metropolitano de Lisboa, a CP − Comboios de Portugal e a Infraestruturas de Portugal (IP) informaram que todos os comboios com partida do Cais do Sodré serão suprimidos, a partir das 22h00 de sexta-feira e durante a madrugada de sábado, até à estação de Algés, iniciando nesta estação a marcha com destino a Cascais.

No sentido contrário, todos os comboios com partida de Cascais, a partir das 21h30 de sexta-feira e na madrugada de sábado, terminarão a respetiva marcha em Algés, sendo suprimidos entre esta estação e o Cais do Sodré.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



"Esta alteração visa permitir finalizar os trabalhos de construção e reposição de via, no Cais do Sodré, da responsabilidade do Metropolitano de Lisboa, em articulação com a CP e a IP, enquadrados na construção do novo túnel que estabelecerá a ligação entre a futura estação de Santos, da linha Circular, e a estação de Cais do Sodré, já existente", explicaram as empresas públicas.

As entidades de transportes realçaram que, para minimizar os transtornos dos passageiros, será assegurado um serviço rodoviário alternativo, com autocarros identificados e com acesso para pessoas com mobilidade reduzida, entre as duas estações, em ambos os sentidos, com circulação pela Avenida 24 de Julho e Avenida da Índia e paragens nas imediações das estações afetadas (Cais do Sodré, Santos, Alcântara-Mar, Belém, Algés).

Nestes transportes alternativos não será permitido o transporte de bicicletas e de trotinetes, mas está autorizado o transporte de animais de companhia de pequeno porte em transportadoras.

A circulação dos comboios do Metropolitano de Lisboa não será afetada.