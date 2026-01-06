Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 06 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Lisboa

Circulação de comboios condicionada na Linha de Cascais nesta sexta-feira e no sábado

06 jan, 2026 - 16:42 • Lusa

A partir das 22h00 desta sexta-feira e durante a madrugada de sábado, os comboios com partida no Cais do Sodré até à estação de Algés vão ser suprimidos. Em ambos sentidos, vai ser assegurado um serviço alternativo, com acesso a pessoas com mobilidade reduzida.

A+ / A-

A circulação ferroviária vai estar condicionada na noite desta sexta-feira e na madrugada de sábado entre o Cais do Sodré e Algés, na Linha de Cascais, devido às obras da linha circular do Metropolitano de Lisboa, anunciaram as transportadoras esta terça-feira.

Num comunicado, o Metropolitano de Lisboa, a CP − Comboios de Portugal e a Infraestruturas de Portugal (IP) informaram que todos os comboios com partida do Cais do Sodré serão suprimidos, a partir das 22h00 de sexta-feira e durante a madrugada de sábado, até à estação de Algés, iniciando nesta estação a marcha com destino a Cascais.

No sentido contrário, todos os comboios com partida de Cascais, a partir das 21h30 de sexta-feira e na madrugada de sábado, terminarão a respetiva marcha em Algés, sendo suprimidos entre esta estação e o Cais do Sodré.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"Esta alteração visa permitir finalizar os trabalhos de construção e reposição de via, no Cais do Sodré, da responsabilidade do Metropolitano de Lisboa, em articulação com a CP e a IP, enquadrados na construção do novo túnel que estabelecerá a ligação entre a futura estação de Santos, da linha Circular, e a estação de Cais do Sodré, já existente", explicaram as empresas públicas.

As entidades de transportes realçaram que, para minimizar os transtornos dos passageiros, será assegurado um serviço rodoviário alternativo, com autocarros identificados e com acesso para pessoas com mobilidade reduzida, entre as duas estações, em ambos os sentidos, com circulação pela Avenida 24 de Julho e Avenida da Índia e paragens nas imediações das estações afetadas (Cais do Sodré, Santos, Alcântara-Mar, Belém, Algés).

Nestes transportes alternativos não será permitido o transporte de bicicletas e de trotinetes, mas está autorizado o transporte de animais de companhia de pequeno porte em transportadoras.

A circulação dos comboios do Metropolitano de Lisboa não será afetada.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 06 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido

"Dizem-me na Roménia 'és o gajo do Gato Fedorento?' Era o Timofte"

"Dizem-me na Roménia 'és o gajo do Gato Fedorento?' Er(...)

EUA deixam avisos a Cuba, Colômbia e ao "mundo"

EUA deixam avisos a Cuba, Colômbia e ao "mundo"

Trump fala num "ataque como ninguém via desde a II Guerra Mundial"

Trump fala num "ataque como ninguém via desde a II Gue(...)