Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 06 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Metereologia

Depressão Goretti traz chuva e neve nesta quinta e sexta-feira

06 jan, 2026 - 19:44 • Lusa

A partir da tarde desta quinta-feira, é possível nevar nos pontos mais altos da Serra da Estrela.

A+ / A-

O estado do tempo em Portugal continental vai ser influenciado nesta quinta e na sexta-feira pela depressão Goretti, prevendo-se chuva e queda de neve nos pontos mais altos, indicou esta terça-feira o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Em comunicado, o IPMA refere que a depressão Goretti tem "uma superfície frontal fria associada de atividade fraca a moderada, influenciando o estado do tempo no continente" nesta quinta e na sexta-feira.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Para quinta-feira está prevista chuva, em geral fraca, principalmente no Norte e Centro, "que será temporariamente moderada no Minho e Douro Litoral a partir do final da tarde".

Ainda nesta quinta-feira haverá também a possibilidade de queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela a partir da tarde e o vento será fraco a moderado predominando de sudoeste, "soprando por vezes forte na faixa costeira a norte do Cabo Carvoeiro e nas terras altas a partir da tarde".

Já para sexta-feira, após a passagem da superfície frontal fria, estão previstos aguaceiros fracos, que serão de neve acima de mil a 1.200 metros de altitude, acrescentou o IPMA.

Nesse dia, o vento será do "quadrante oeste, soprando por vezes forte nas terras altas, com rajadas até 75 quilómetros/hora".

No litoral Norte e Centro, na sexta-feira e no sábado, preveem-se ondas de noroeste com três a quatro metros, lê-se ainda na nota.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 06 jan, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido

"Dizem-me na Roménia 'és o gajo do Gato Fedorento?' Era o Timofte"

"Dizem-me na Roménia 'és o gajo do Gato Fedorento?' Er(...)

EUA deixam avisos a Cuba, Colômbia e ao "mundo"

EUA deixam avisos a Cuba, Colômbia e ao "mundo"

Trump fala num "ataque como ninguém via desde a II Guerra Mundial"

Trump fala num "ataque como ninguém via desde a II Gue(...)