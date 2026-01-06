Doentes urgentes têm de esperar cerca de 18 horas no Hospital de Faro

06 jan, 2026 - 07:41 • João Malheiro
[Atualizado às 09h00]
Continuam as dificuldades esta terça-feira no acesso às urgências. Os doentes com pulseira amarela - urgentes - esperam cerca de 18 horas para serem vistos por um médico no Hospital de Faro.
Segundo o portal do Serviço Nacional de Saúde, no Hospital Amadora-Sintra, a espera é de 11 horas. Há cerca de 130 doentes em espera.
E no Hospital de Torres Vedras, doentes urgentes esperam cerca de nove horas para serem vistos por um médico - assim como nos hospitais de Vila Franca e no Beatriz Angelo, em Loures.
Todos os tempos de espera podem ser acompanhados em tempo real na plataforma oficial.