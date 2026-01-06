Estrada Nacional 10 cortada após fuga de gás na Póvoa de Santa Iria

A queda de um passeio na Póvoa de Santa Iria, concelho de Vila Franca de Xira, na segunda-feira à noite, provocou uma fuga de gás e interrompeu a circulação na Estrada Nacional 10, disse à Lusa a Proteção Civil.

O alerta foi dado às 23h34 quando "um passeio abateu" em Póvoa de Santa Iria, acabando por "fazer ruir tanto o pavimento como o muro, por trás de uma empresa", explicou à Lusa fonte do Comando Sub-regional da Grande Lisboa.

O abatimento, continuou a mesma fonte, provocou danos no ramal de abastecimento de gás, levando a uma fuga de gás natural, controlada desde as 00h50 desta terça-feira.

A empresa foi evacuada por prevenção, não havendo feridos, referiu a mesma fonte, notando que a Estrada Nacional 10 se encontra com "a circulação rodoviária interrompida", notou a mesma fonte.

Por volta da 01h37 mantinham-se no terreno 55 operacionais apoiados por 18 veículos, incluindo o corpo de bombeiros do concelho de Vila Franca de Xira, a PSP, o Serviço Municipal de Proteção Civil e técnicos da Lisboagás.