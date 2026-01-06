Ouvir
Frio continua. Há nove distritos sob aviso amarelo

06 jan, 2026 - 07:16 • Olímpia Mairos

IPMA aponta para temperaturas negativas no Interior, possibilidade de neve acima dos 800 metros e formação de gelo e geada em várias regiões do país.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para as próximas horas tempo frio em Portugal continental, com céu pouco nublado ou limpo, tornando-se temporariamente muito nublado na região Norte a partir da manhã e nas regiões Centro e Sul a partir do meio da tarde.

De acordo com a previsão, existe possibilidade de aguaceiros fracos nas terras altas da região Norte a partir da manhã. A partir do final da tarde, esperam-se períodos de chuva, em geral fraca, no Minho e no Douro Litoral, podendo ocorrer queda de neve acima dos 800 metros de altitude.

O vento soprará fraco a moderado, até 30 km/h, de norte, sendo por vezes forte, até 40 km/h, com rajadas que podem atingir os 60 km/h na faixa costeira ocidental e nas terras altas. A intensidade do vento deverá diminuir a partir da tarde.

Está ainda prevista a formação de gelo ou geada, bem como uma pequena descida da temperatura mínima na região Sul. As temperaturas mínimas deverão variar entre os –4 graus em Bragança e os 6 graus em Setúbal, enquanto as máximas oscilam entre os 3 graus na Guarda e os 13 graus em Faro.

Face a estas condições meteorológicas, o IPMA colocou nove distritos sob aviso amarelo devido ao tempo frio. Estão abrangidos os distritos de Bragança, Viseu, Guarda, Vila Real, Castelo Branco, Portalegre, Évora, Beja e Faro, até às 9h00 de quarta-feira.

Já a Direção-Geral da Saúde (DGS) emitiu um conjunto de recomendações para reduzir os riscos associados ao frio, lembrando que as baixas temperaturas podem agravar doenças respiratórias e condições crónicas, além de aumentarem o risco de quedas e acidentes.

